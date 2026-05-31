महाराष्ट्र: मराठा आंदोलन के बीच मनोज जरांगे की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: मराठा आंदोलन के बीच मनोज जरांगे की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती

Maharashtra: मराठा आंदोलन के बीच मनोज जरांगे की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती

Manoj Jarange Patil News: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत बिगड़ गई. देर रात उन्हें छत्रपति संभाजीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 31 May 2026 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

मराठा आरक्षण आंदोलन का बड़ा चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल की आमरण अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ गई. देर रात उन्हें इलाज के लिए छत्रपति संभाजीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि अनशन के कारण उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और अस्पताल में निगरानी में रखा गया.

अंतरवाली सराटी गांव में बैठे हैं अनशन पर

मनोज जरांगे पाटिल ने शनिवार (30 मई) को जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में आमरण अनशन शुरू किया था. उनका आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज से किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है. इसी के विरोध में उन्होंने एक बार फिर आंदोलन का रास्ता चुना है.

Mumbai News: 25 साल से बिना वीजा रह रहा केन्याई नागरिक गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने शुरू की डिपोर्ट प्रक्रिया

सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप

जरांगे पाटिल का कहना है कि मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र देने और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई. इसी वजह से उन्हें दोबारा भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी.

अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आने के बाद उनके समर्थकों में चिंता बढ़ गई है. अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने में जुट गए. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.

मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान

मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कहा है कि मराठा समाज को आरक्षण दिलाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि समाज अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होगा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगा.

Mumbai News: मुंबई में जर्जर इमारतों पर रेड अलर्ट!, मानसून की बारिश से पहले प्रशासन ने जारी की लिस्ट

मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक माहौल के केंद्र में आ गया है. ऐसे में जरांगे पाटिल की बिगड़ी तबीयत और उनका जारी अनशन सरकार के लिए नई चुनौती बन सकता है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 31 May 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Maratha Reservation MAHARASHTRA NEWS Manoj Jarange Patil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra: मराठा आंदोलन के बीच मनोज जरांगे की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती
महाराष्ट्र: मराठा आंदोलन के बीच मनोज जरांगे की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती
महाराष्ट्र
Mumbai News: 25 साल से बिना वीजा रह रहा केन्याई नागरिक गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने शुरू की डिपोर्ट प्रक्रिया
25 साल से बिना वीजा रह रहा केन्याई नागरिक गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने शुरू की डिपोर्ट प्रक्रिया
महाराष्ट्र
Maharashtra: 40 डिग्री की तपिश में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार को दी चुनौती
महाराष्ट्र: 40 डिग्री की तपिश में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार को दी चुनौती
महाराष्ट्र
Mumbai News: मुंबई में जर्जर इमारतों पर रेड अलर्ट!, मानसून की बारिश से पहले प्रशासन ने जारी की लिस्ट
मुंबई में जर्जर इमारतों पर रेड अलर्ट!, मानसून की बारिश से पहले प्रशासन ने जारी की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad Surya Case: Asad के ढेर होने के बाद... इंदिरापुरम में सन्नाटा या डर? | | Khora News | UP
Ghaziabad Surya Case: सूर्या की मां की वो बात, जिसे सुन भावुक हो जाएंगे | Asad Encounter | Khora
Sansani | Terror Plot Exposed: कराची से रची साजिश और दिल्ली-पंजाब पर हमले का 'ब्लूप्रिंट'!
DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक पर आया अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक पर आया अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
इंडिया
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले केसी वेणुगोपाल
यूटिलिटी
Train Rules: 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
हेल्थ
Heel Pain Is A Big Problem: सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget