हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: शिंदे गुट पार्षद के पति की निर्मम हत्या का CCTV वायरल, घटना की जांच में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र: शिंदे गुट पार्षद के पति की निर्मम हत्या का CCTV वायरल, घटना की जांच में जुटी पुलिस

Maharashtra News: खोपोली में शिवसेना शिंदे गुट की नगरसेविका मानसी कालोखे के पति मंगेश कालोखे की दिनदहाड़े हत्या का CCTV सामने आया है. पुलिस ने राजनीतिक रंजिश में 10 आरोपी नामजद किया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Dec 2025 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के औद्योगिक शहर खोपोली में हुई एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है. शिंदे गुट की शिवसेना नगरसेविका मानसी कालोखे के पति मंगेश कालोखे की दिनदहाड़े निर्मम हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पांच हमलावर मंगेश कालोखे पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं. जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है.

घटना गुरुवार को खोपोली शहर में हुई है. जब मंगेश कालोखे सार्वजनिक स्थान पर मौजूद थे. हमलावर अचानक वहां पहुंचे और बेरहमी से उन पर हमला कर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही खोपोली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

घटना में 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

रायगढ़ पुलिस अधीक्षक आंचल दलाल ने बताया कि इस मामले में अब तक 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 विशेष पुलिस टीमें बनाई गई हैं. जो महाराष्ट्र के साथ-साथ अन्य राज्यों और विदेशों में भी जांच कर रही हैं.

शिवसेना से नगरसेविका चुनी गई थी मानसी कालोखे

पुलिस जांच में हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश की आशंका जताई जा रही है. मानसी कालोखे हाल ही में शिवसेना (शिंदे गुट) से नगरसेविका चुनी गई थीं. बताया जा रहा है कि उन्होंने एनसीपी अजित पवार गुट के उम्मीदवार को हराया था. इसी को लेकर दुश्मनी की बात सामने आ रही है.

घटना में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में एनसीपी अजित पवार गुट के रायगढ़ जिला अध्यक्ष सुधाकर घारे और मुख्य आरोपी रविंद्र देवकर समेत 10 लोगों को नामजद किया गया है. अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जिनमें मुख्य आरोपी रविंद्र देवकर का बेटा धनेश देवकर भी शामिल है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 28 Dec 2025 11:47 AM (IST)
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS
