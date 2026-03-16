महाराष्ट्र में बड़ी हलचल, एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली रवाना, BJP हाईकमान को बताएंगे 'दिल की बात'

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महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. उनके इस दौरे से राज्य की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और घटनाक्रम तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं.

बताया जा रहा है कि अपने इस दौरे के दौरान एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे.मिली जानकारी के अनुसार जिला परिषद में कई जगहों पर शिवसेना को सत्ता से दूर रखा जा रहा है और उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है. इससे पार्टी के भीतर असमंजस का माहौल बन गया है. रायगढ़ में बहुमत होने के बावजूद समझौता करना पड़ा, जबकि फलटण में शिवसेना को सत्ता से बाहर रखा गया.

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शिंदे गुट को बीजेपी ने दिया था झटका!

इसको लेकर स्थानीय शिवसैनिकों में नाराज़गी देखी जा रही है.सूत्रों के मुताबिक, इन सभी मुद्दों पर कोई ठोस समाधान निकालने के लिए ही एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली गए हैं.इससे पहले नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भी बीजेपी ने कई जगहों पर शिवसेना (शिंदे गुट) को बड़ा झटका दिया था. उस समय शिवसेना शिंदे गुट के कई पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे पार्टी के भीतर नाराज़गी बढ़ गई थी.

इसके बाद महानगरपालिका चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने दिल्ली का दौरा किया था. उस दौरे के बाद बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच कई जगहों पर महानगरपालिका चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था. साथ ही दोनों दलों ने यह भी तय किया था कि वे एक-दूसरे के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे.

अब यह देखना होगा कि दिल्ली जाकर एकनाथ शिंदे, बीजेपी हाईकमान से अपनी दिल की बात जो साझा करेंगे, उस पर महाराष्ट्र इकाई को ऊपर से क्या निर्देश मिलते हैं.