महाराष्ट्र के नाशिक से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी बूढ़ी मां को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह बोर हो रहा था. इसके बाद आरोपी ने खुद ही थाने में जाकर सरेंडर कर दिया.

दरअसल, ये पूरी घटना नाशिक के जेल रोड स्थित शिवाजीनगर इलाके की है, जहां मंगलवार (7 अक्टूबर) की रात 58 वर्षीय अरविंद मुरलीधर पाटिल ने अपनी 80 वर्षीय मां, यशोदाबाई मुरलीधर पाटिल का गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी.

'बोर हो रहा था इसलिए मां को मार डाला'

हत्या के बाद आरोपी अरविंद खुद नाशिक रोड पुलिस थाने पहुंचा और अधिकारियों से कहा, "मैं बोर हो गया था, इसलिए अपनी मां को मार डाला. अब मुझे गिरफ्तार कर लो." पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर घर की तलाशी ली. घर पहुंचने पर पुलिस को यशोदाबाई का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. आरोपी के खिलाफ नासिक रोड पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है.

मानसिक बीमार है आरोपी

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी अरविंद उर्फ बालू पाटिल मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है. वह शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बिगड़ती मानसिक स्थिति के चलते कुछ समय पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की मानसिक स्थिति की भी मेडिकल जांच कराई जा रही है.