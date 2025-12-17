BMC चुनाव के बीच अजित पवार की पार्टी में हलचल तेज, अब हर जिले में होगा यह काम

मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election 2026) की घोषणा होते ही मुंबई क्षेत्रीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक आज (17 दिसंबर) आयोजित की गई. बैठक समिति के अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के नेतृत्व में मुंबई प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई.

चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनने के बाद नवाब मलिक ने मुंबई महा नगरपालिका पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है. हर महीने के प्रत्येक मंगलवार को समीक्षा बैठक लेकर उन्होंने जोरदार चुनावी रणनीति और मोर्चेबंदी शुरू कर दी है.

बैठक में कांग्रेस द्वारा 50 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर हुई चर्चा

जानकारी के अनुसार, आज (17 दिसंबर) एक बार फिर समीक्षा बैठक लेकर नवाब मलिक ने अपने इरादे स्पष्ट किए. इस बैठक में जिलावार समीक्षा की गई और मुंबई महा नगरपालिका चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा 50 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हुई. इस संबंध में तैयार रिपोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पवार को कल सौंपे जाने की जानकारी भी मीडिया को दी गई.

चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में ये बड़े नेता रहे मौजूद

बैठक में मुंबई कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, मुंबई कार्याध्यक्ष शिवाजीराव नलावडे, विधायक सना मलिक-शेख, पूर्व विधायक जिशान सिद्दीकी, प्रदेश महासचिव संतोष धुवाळी, प्रदेश महासचिव संजय तटकरे, मुंबई महासचिव राजू घुगे, आमंत्रित सदस्य दक्षिण मुंबई जिला अध्यक्ष महेंद्र पानसरे, अजय विचारे, अर्शद अमीर, इंद्रपाल सिंह, सुरेश भालेराव, व्यंकटेश मानव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

