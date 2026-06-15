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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNanded News: नांदेड का चर्चित 'सक्षम ताटे' मामला फिर गरमाया: मां के आरोपों पर आंचल का पलटवार

Nanded News: नांदेड का चर्चित 'सक्षम ताटे' मामला फिर गरमाया: मां के आरोपों पर आंचल का पलटवार

Nanded News In Hindi: नांदेड के सक्षम ताटे ऑनर किलिंग मामले में 7 महीने बाद नया विवाद. मां ने आंचल पर घर छोड़ने का आरोप लगाया, आंचल ने छोटे भाई पर बदसलूकी का पलटवार किया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 15 Jun 2026 01:45 PM (IST)
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महाराष्ट्र के नांदेड में सक्षम ताटे हत्याकांड 7 महीने बाद फिर सुर्खियों में आ गया है. ऑनर किलिंग में जान गंवाने वाले सक्षम की मां और उनकी प्रेमिका आंचल मामीड़वार के बीच अब सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं. 

सक्षम की मां ने मीडिया के सामने आकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सक्षम की मौत के बाद आंचल उन्हें मझधार में छोड़कर घर से चली गई. उनके बेटे के जाने के सदमे से सक्षम के पिता का निधन हो गया. मां का कहना है कि अब सक्षम को न्याय दिलाने की लड़ाई में वे पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं.

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आंचल का पलटवार- छोटे भाई ने की बदसलूकी

सक्षम की प्रेमिका आंचल मामीड़वार ने मां के आरोपों का जवाब देते हुए सक्षम के छोटे भाई पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. आंचल ने कहा कि वह खुद घर नहीं छोड़ी, बल्कि छोटे भाई द्वारा लगातार बदसलूकी और गलत व्यवहार के कारण पुलिस और अधिकारियों की सलाह पर नानी के घर शिफ्ट होना पड़ा. उन्होंने ससुर की मौत को सदमे से जोड़ने वाले दावे को भी खारिज कर दिया और कहा कि उनकी मौत बीमारी के कारण हुई थी.

सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर आंचल का दर्द, की भावुक अपील

आंचल ने सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग और बदनामी पर भी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने अपील की कि लोग बिना सच्चाई जाने किसी के चरित्र पर कीचड़ न उछालें. आंचल ने कहा, “बाहर की चीजें देखकर लोग जज कर रहे हैं, जबकि अंदरूनी हकीकत कुछ और है.”

27 नवंबर 2025 को हुए इस चर्चित मामले में सक्षम ताटे की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद आंचल ने सक्षम के शव के साथ शादी रचाकर पूरे देश को भावुक कर दिया था. उस समय यह घटना प्यार और त्याग की मिसाल बनी थी, लेकिन अब परिवार के अंदरूनी कलह ने मामले को नया मोड़ दे दिया है.

सक्षम हत्याकांड की चल रही जांच

सक्षम हत्याकांड की जांच अभी भी चल रही है और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज है. नए आरोप-प्रत्यारोप के बाद पुलिस और प्रशासन के सामने कानूनी चुनौतियां बढ़ गई हैं. दोनों पक्षों के बयानों से मामला और जटिल होता दिख रहा है. आंचल और सक्षम की मां के बीच यह विवाद अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है.

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और सक्षम को न्याय मिल सके. फिलहाल दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिससे पूरा मामला फिर से गरमा गया है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Nanded News Saksham Tate Case
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