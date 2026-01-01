Maharashtra Suicide News: महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले के किनवट तालुका के सहस्त्रकुंड इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, यहां एक कॉलेज स्टूडेंट के फांसी लगाकर सुसाइड करने से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लड़के ने अपने माता-पिता के बहुत ज़्यादा प्यार और मानसिक परेशानी के कारण यह कदम उठाया.

दोपहर में पेड़ से फांसी लगाकर सुसाइड किया

सुसाइड करने वाले 20 साल के लड़के का नाम रानोजी विलास ऐनवालेवाड है और वह नांदेड़ में B.Sc. के पहले साल में पढ़ रहा था. रानोजी के माता-पिता नौकरी के लिए तेलंगाना राज्य गए थे. वह कुछ दिन पहले काम के लिए गांव आया था. बुधवार सुबह रानोजी ने अपने भाई से कहा कि वह नांदेड़ लौटना चाहता है. इसलिए उसके भाई ने उसे इस्लापुर छोड़ दिया. लेकिन, नांदेड़ जाने के बजाय वह सहस्त्रकुंड इलाके में लौट आया. बाद में दोपहर के करीब उसने सहस्त्रकुंड में पानी की टंकी के पास एक ताड़ के पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

सुसाइड से पहले शेयर किया इमोशनल पोस्ट

घटना से पहले रानोजी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट में उन्होंने अपने मम्मी-पापा को याद करते हुए लिखा था, “मॉम डैड आज आपकी बहुत याद आ रही है. मैं घर पर हूं, लेकिन आप यहां नहीं हैं. जल्दी आइए मैं इंतज़ार कर रहा हूं.” बताया गया है कि यह पोस्ट करने के करीब दो घंटे के अंदर ही उन्होंने सुसाइड कर लिया.

परिवार पर दुखों का पहाड़

इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. रिश्तेदारों की मौजूदगी में पंचनामा किया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए इस्लापुर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेज दिया गया है. इस बीच रानोजी के सुसाइड के पीछे की सही वजह अभी साफ नहीं है. कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या वह मानसिक तनाव में थे. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पुलिस आगे की जांच कर रही है.