हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनागपुर में शराब के नशे में धुत व्यक्ति ने की मां-बेटी की हत्या, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

नागपुर में शराब के नशे में धुत व्यक्ति ने की मां-बेटी की हत्या, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

Maharashtra News: नागपुर के उमरेड गंगापुर इलाके में शराब के नशे में पड़ोसी नितेश ठाकरे ने मामूली विवाद के बाद लकड़ी के डंडे से मां-बेटी की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Dec 2025 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के नागपुर में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने मामूली विवाद के बाद मां-बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. दरअसल, उमरेड गंगापुर कैनाल इलाके में शनिवार (27 दिसंबर) दोपहर पड़ोसी नीलेश ठाकरे ने लकड़ी के डंडे से हमला कर पर्वता फुकट और संगीता रीठे की जान ले ली. इस घटना के बाद से इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, पर्वता शंकर फुकट (65) और उनकी बेटी संगीता वसंता रीठे (40) दोनों गंगापुर उमरेड में रहती हैं. गिरफ्तार आरोपी का नाम नितेश किसान ठाकरे (31) है जो गंगापुर उमरेड में रहता है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, आरोपी नीलेश ठाकरे पर्वता फुकट के घर के बगल में रहता है. उसे शराब की लत है और नशे में हमेशा झगड़ा करता था. शनिवार (27 तारीख) को दोपहर करीब 12.30 बजे नितेश और पर्वता के बीच किसी छोटी सी बात पर कहासुनी हो गई. बहस मारपीट में बदल गई. इसी दौरान नशे में धुत नितेश ने गुस्से में पास में रखी लकड़ी की छड़ी उठाई और पर्वता और उसकी बेटी संगीता के सिर पर जोर से वार किया. दोनों खून से लथपथ होकर गिर गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलने पर उमरेड पुलिस इंस्पेक्टर धनाजी जालक मौके पर पहुंचे. उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103 (1) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी नीलेश को गिरफ्तार कर लिया गया.

ये भी पढ़िए-'कब कहां मेरी हत्या हो जाए..., मेरी जान को खतरा', तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को लिखा पत्र

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 28 Dec 2025 12:23 PM (IST)
Tags :
Nagpur MURDER MAHARASHTRA NEWS CRIME
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समूह ने डाला अड़ंगा, जानें पूरा मामला
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समूह ने डाला अड़ंगा, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
बॉलीवुड
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Congress के 140 साल पूरे होने पर Sonia-Rahul Gandhi का बड़ा संदेश, कार्यकर्ताओं में भारी हुंकार | ABP
Congress Foundation Day: कांग्रेस का 140 वां स्थापना दिवस, सभी बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय में जुटे
Delhi Pollution: गैस चैंबर बनी दिल्ली...घर सेबाहर निकलना हुआ जानलेवा! | BJP | CM Rekha | AQI | ABP
Unnao Case: High Court के फैसले के खिलाफ पीड़िता का बड़ा एलान, आज Jantar- Mantar पर धरना...
BMC Election 2026: BMC चुनाव के लिए BJP और Shiv Sena के बीच समझौता | BMC Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समूह ने डाला अड़ंगा, जानें पूरा मामला
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, खालिस्तानी समूह ने डाला अड़ंगा, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
बॉलीवुड
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
हेल्थ
अब सीटी स्कैन से होगी बीमारी की सटीक पहचान, सफदरजंग में बिना चीरा लगाए टिश्यू की जांच शुरू
अब सीटी स्कैन से होगी बीमारी की सटीक पहचान, सफदरजंग में बिना चीरा लगाए टिश्यू की जांच शुरू
शिक्षा
एक डीएम कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है प्रमुख सचिव, कितनी बढ़ जाती है उसकी सैलरी?
एक डीएम कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है प्रमुख सचिव, कितनी बढ़ जाती है उसकी सैलरी?
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget