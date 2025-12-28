नागपुर में शराब के नशे में धुत व्यक्ति ने की मां-बेटी की हत्या, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

महाराष्ट्र के नागपुर में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने मामूली विवाद के बाद मां-बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. दरअसल, उमरेड गंगापुर कैनाल इलाके में शनिवार (27 दिसंबर) दोपहर पड़ोसी नीलेश ठाकरे ने लकड़ी के डंडे से हमला कर पर्वता फुकट और संगीता रीठे की जान ले ली. इस घटना के बाद से इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, पर्वता शंकर फुकट (65) और उनकी बेटी संगीता वसंता रीठे (40) दोनों गंगापुर उमरेड में रहती हैं. गिरफ्तार आरोपी का नाम नितेश किसान ठाकरे (31) है जो गंगापुर उमरेड में रहता है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, आरोपी नीलेश ठाकरे पर्वता फुकट के घर के बगल में रहता है. उसे शराब की लत है और नशे में हमेशा झगड़ा करता था. शनिवार (27 तारीख) को दोपहर करीब 12.30 बजे नितेश और पर्वता के बीच किसी छोटी सी बात पर कहासुनी हो गई. बहस मारपीट में बदल गई. इसी दौरान नशे में धुत नितेश ने गुस्से में पास में रखी लकड़ी की छड़ी उठाई और पर्वता और उसकी बेटी संगीता के सिर पर जोर से वार किया. दोनों खून से लथपथ होकर गिर गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलने पर उमरेड पुलिस इंस्पेक्टर धनाजी जालक मौके पर पहुंचे. उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103 (1) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी नीलेश को गिरफ्तार कर लिया गया.

