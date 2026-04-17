Maharashtra: प्यार के नाम पर धोखा! युवती के साथ 2 साल तक किया शोषण, फिर जबरन कराया गर्भपात

Maharashtra Rape Case: महाराष्ट्र के सोलापूर जिले के बारशी से एक हैरान कर देने वाला वाक्या पेश आया है, जहां एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया गया और बाद में जबरदस्ती उसका गर्भपात कराया गया. इस मामले में बारशी शहर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, आरोपी सोहेल बाबू शेख (निवासी पनवेल, नवी मुंबई) ने मई-जून 2024 से लेकर 2 मार्च 2026 तक उसे शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया. इसके बाद उसने बारशी के एक लॉज में ले जाकर कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए.

इच्छा के विरुद्ध बार-बार शारीरिक संबंध

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी सोहेल बाबू शेख ने धीरे धीरे युवती से नजदीकियां बढ़ाईं और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ संपर्क में रहा. इसके बाद उसका फायदा उठाकर उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर बार-बार उसे लॉज में बुलाकर उसके साथ शोषण किया.

पीड़िता ने आगे बताया कि यह सिलसिला करीब दो सालों से चलता आ रहा. साथ ही आरोप है कि आरोपी ने उसे भावनात्मक रूप से नियंत्रित करते हुए उसके साथ संबंध बनाया.

जबरदस्ती करवाया गर्भपात

इस संबंध के बाद पीड़िता दो महीने की गर्भवती हो गई. पीड़िता ने जब इस बात की जानकारी आरोपी को दी तो वह उसे अपने साथ पुणे ले गया. वहां उसने धोखे से उसे गर्भपात की दवाएं दे दीं और इतना ही नहीं इसके बाद आरोपी ने जबरदस्ती उसका गर्भपात करा दिया.

हालांकि, जब पीड़िता को अपने साथ हुए धोखाधड़ी का एहसास हुआ, तो उसने काफी हिम्मत जुटाकर बारशी शहर के पुलिस से संपर्क किया और अपनी आपबीती कहानी सुनाई. पीड़िता की बात सुनने के बाद पुलिस ने तुरंत कारवाई की और आरोपी सोहेल शेख के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.