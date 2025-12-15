Leopard Attack: खेत में खेल रहा था मासूम, घसीट कर ले गया तेंदुआ, 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत

Maharashtra Leopard Attack: महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर और शिरूर तालुका की सीमा पर स्थित पारगांव तर्फे आले क्षेत्र में तेंदुए के हमले में एक 8 साल के बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई, यह एक चौंकाने वाली घटना है. इस घटना के कारण पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में तीव्र आक्रोश है.

तेंदुए ने रोहित को घसीटकर मार डाला

8 साल के मृत बच्चे का नाम रोहित काफरे है. रोहित एक खेत मजदूर परिवार का बेटा था, उसके माता-पिता खेत में प्याज लगाने का काम कर रहे थे. इसी दौरान रोहित खेत के पास खेल रहा था, तभी गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया. पल भर में हुई इस घटना में तेंदुए ने रोहित को घसीटकर मार डाला.

कितने निर्दोष शिकार होंगे?

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर दौड़ लगाई. लेकिन तब तक रोहित की मौत हो चुकी थी. इस घटना से काफरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में मातम छा गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले तीन महीनों में तेंदुए के हमलों में यह चौथी मौत की घटना है. इससे नागरिकों में दहशत का माहौल है. कितने निर्दोष शिकार होंगे? ऐसा सवाल गुस्से में भरे ग्रामीणों ने उठाया है.

प्रशासन को ठोस उपाय करने चाहिए

घटना के बाद वन विभाग और पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचे और आगे की जांच शुरू कर दी है. ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल तेंदुए को पकड़ने, पिंजरे लगाने, गश्त बढ़ाने और क्षेत्र को सुरक्षित करने की जोरदार मांग की है. तेंदुए के बढ़ते हमलों के कारण जुन्नर तालुका के ग्रामीण इलाकों में नागरिकों का जीवन असुरक्षित हो गया है, प्रशासन को तत्काल ठोस उपाय करने चाहिए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है.

खराडी में तेंदुए के आने की चर्चा

इस बीच, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के पुणे शहर और आसपास के इलाकों में तेंदुए के आने की चर्चा हो रही है. इनमें से कुछ झूठी हैं तो कुछ चर्चाएं सच हैं. ऐसी ही चर्चा खराडी इलाके में भी हुई. यहां तक कि पुलिस को फोन करके खराडी इलाके में तेंदुए के दिखने की जानकारी दी गई. इसके बाद पुलिस ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अगर तेंदुआ दिखे तो हमें बताएं, साथ ही जागरूकता भी फैलाई.