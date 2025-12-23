हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maharashtra: महाराष्ट्र में कड़ाके की ठंड का कहर, उत्तर और मध्य इलाकों में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित

Maharashtra: महाराष्ट्र में कड़ाके की ठंड का कहर, उत्तर और मध्य इलाकों में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित

Weather News: महाराष्ट्र में ठंड का असर तेज हो गया है. उत्तर और मध्य महाराष्ट्र में तापमान तेजी से गिरा है. निफाड में 5.5 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने अगले दिनों में शीतलहर की चेतावनी दी है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 01:45 PM (IST)
Maharashtra News: महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में इस समय ठंड का प्रकोप तेज हो गया है. न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के कारण लोगों को सुबह-शाम कड़ाके की ठंड और कंपकंपी का सामना करना पड़ रहा है. पिछले तीन–चार दिनों से उत्तर महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र में ठंडक खासतौर पर बढ़ी है. इसका असर पुणे, नासिक, धुले, नंदुरबार के साथ-साथ मराठवाड़ा और विदर्भ के कई जिलों में साफ दिखाई दे रहा है.

उत्तर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ठंड

उत्तर महाराष्ट्र के कई इलाकों में तापमान बेहद नीचे चला गया है. सोमवार को निफाड में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा. धुले में 5.8 डिग्री और परभणी में 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. आज यानी 23 दिसंबर को अहिल्यानगर में तापमान 7.4 डिग्री रहा. मालेगांव 8.4, नासिक 9.2 और बीड 9.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है. अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है. उत्तर महाराष्ट्र में शीतलहर चलने का अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 23 से 25 दिसंबर के बीच उत्तर महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. अन्य क्षेत्रों में अगले 24 घंटों तक तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद गिरावट दर्ज की जा सकती है.

पुणे में ठंड से लोग परेशान

मध्य महाराष्ट्र में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से ठंड बढ़ गई है. पुणे शहर और उसके उपनगरों में तापमान लगातार गिर रहा है. पिछले सप्ताह पुणे में शीतलहर जैसी स्थिति रही और अभी भी ठंड का असर बना हुआ है. आज पुणे के कई इलाकों में तापमान 7 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. हवेली में 7.5 डिग्री, शिवाजीनगर, पाषाण, बारामती और दौंड में 8 से 8.5 डिग्री, जबकि हडपसर 11.2 और कोरेगांव पार्क 13 डिग्री सेल्सियस रहा.

विदर्भ और मराठवाड़ा में भी न्यूनतम तापमान में अच्छी-खासी गिरावट आई है. नागपुर और गोंदिया में तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया. भंडारा, गढ़चिरोली, वर्धा और यवतमाल में 10 डिग्री के आसपास तापमान रहा. मराठवाड़ा में नांदेड 10.5, धाराशिव 11.1 और बीड 9.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. ठंड को देखते हुए लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Published at : 23 Dec 2025 01:45 PM (IST)
