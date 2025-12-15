Nagpur News: महाराष्ट्र के नागपुर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर सरकारी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अच्छे रास्ते बनाए हैं और अब उनका अगला लक्ष्य काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है. गडकरी ने कहा कि कितने अधिकारियों को जेल भेजा गया या सस्पेंड किया गया, इसका रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए.

नागपुर में विकास कार्यों का भूमिपूजन

नागपुर महानगर पालिका के विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अक्सर गलतियों की सजा जनता को मिलती है, लेकिन जो अधिकारी समय पर नियमों के अनुसार काम नहीं करते, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है.

अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले नितिन गडकरी ने कहा, "जनता के साथ ईमानदारी सबसे जरूरी है. सिर्फ मीठी-मीठी बातें करने से काम नहीं चलता. जनता ही असली मालिक है और उनके काम समय पर पूरे होने चाहिए." उन्होंने दो टूक कहा कि जो व्यवस्था आम आदमी को न्याय नहीं देती, उसे उखाड़ फेंकना चाहिए.

‘काम नहीं किया तो मुर्दाबाद कहने का हक’- गडकरी

गडकरी ने मंच से कहा, "अगर उन्होंने काम नहीं किया, तो जनता को उन्हें “मुर्दाबाद” कहने का पूरा अधिकार है." उन्होंने दोहराया कि वे नागपुर की जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना उनकी जिम्मेदारी है. इस दौरान नितिन गडकरी ने नागपुर महानगर पालिका के आयुक्तों पर भी व्यंग्य किया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि लगता है नागपुर मनपा आयुक्तों को उनके खिलाफ अगला लोकसभा चुनाव लड़ना है.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आमतौर पर नेता अतिक्रमण रोकने की कोशिश करते हैं और अधिकारी उसे हटाते हैं, लेकिन नागपुर में स्थिति इसके उलट नजर आती है. अपने भाषण के अंत में गडकरी ने साफ कहा कि व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब अधिकारी जिम्मेदारी से काम करेंगे. जनता को परेशान करने वाली किसी भी व्यवस्था को बदलना जरूरी है.