Maharashtra News: महाराष्ट्र इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. कुछ दिन पहले नासिक जिले के निफाड में तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसने ठंड का रिकॉर्ड बना दिया. नासिक, अहिल्यानगर और जलगांव जैसे शहरों में लगातार कम तापमान दर्ज किया जा रहा है.

पिछले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी से लोगों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में ठंड का असर और तेज होने वाला है.

IMD का अलर्ट: ठंड और बढ़ेगी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है. अगले सात दिनों तक कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मौसम शुष्क रहेगा, यानी बारिश की कोई संभावना नहीं है.

उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशंका है. वहीं विदर्भ क्षेत्र में अगले पांच दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है.

पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाएं

देश के उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड पड़ रही है. पंजाब में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच चुका है. 27 से 29 दिसंबर के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में शीत लहर की चेतावनी जारी की गई है. इन इलाकों से आने वाली ठंडी हवाओं का असर महाराष्ट्र के मौसम पर भी पड़ सकता है.

आज कहां कितना तापमान

मध्य महाराष्ट्र के पुणे, नासिक, जलगांव, अहिल्यानगर, मालेगांव और जेऊर में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है. मराठवाड़ा में धाराशिव में तापमान 10 डिग्री और परभणी में 11 डिग्री रहा.

प्रमुख शहरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस में):

अहिल्यानगर – 9.3

जलगांव – 9.7

नासिक – 9.5

महाबलेश्वर – 12

कोल्हापुर – 15.3

छत्रपति संभाजीनगर – 12

सोलापुर – 13.8

आने वाले दिनों का हाल

मौसम विभाग के अनुसार पुणे, सांगली, सातारा, सोलापुर और कोल्हापुर जिलों में ठंड बनी रहेगी. नासिक और जलगांव में शीत लहर का असर ज्यादा महसूस किया जा सकता है. मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.