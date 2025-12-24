Maharashtra News: महाराष्ट्र के कोल्हापूर से मुंबई की ओर जा रही एक आराम बस में हुई करोड़ों की डकैती के मामले में कोल्हापूर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. स्थानीय अपराध अन्वेषण शाखा (Local Crime Branch) ने महज 12 घंटे के भीतर डकैती को अंजाम देने वाले सात लोगों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपये का चोरी हुआ सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान भी बरामद कर लिया है.

कैसे हुई डकैती की वारदात

यह सनसनीखेज घटना 22 दिसंबर 2025 की रात करीब साढ़े 11 बजे की है. कोल्हापूर से मुंबई जा रही एक आराम बस जब कोल्हापूर और सांगली जिले की सीमा के पास पहुंची, तभी सात बदमाशों ने बस को निशाना बनाया. आरोपियों ने बस के क्लीनर के गले पर खंजर रखकर चालक को गाड़ी रोकने के लिए मजबूर कर दिया. इसके बाद उन्होंने बस में पार्सल के जरिए ले जाए जा रहे कीमती सामान को लूट लिया.

आरोपियों ने चालक के साथ मारपीट की और सोना, चांदी व मोबाइल स्पेयर पार्ट्स से भरे पार्सल जबरन छीन लिए. डकैती के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. इस घटना के बाद वडगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई.

पूरी तरह योजनाबद्ध थी डकैती

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह डकैती पूरी तरह से सुनियोजित थी. आरोपियों ने पहले बस का पीछा किया और सही मौका देखकर उसे रोका. हथियार के दम पर वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे यह साफ हो गया कि गिरोह पहले से तैयारी करके आया था.

डकैती की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम बनाई गई. आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी अक्षय कदम (निवासी विकमनगर, कोल्हापूर) को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान उसने अपराध कबूल किया, जिसके बाद उसके छह अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

12 घंटे में कार्रवाई, पुलिस की सराहना

पुलिस ने सभी आरोपियों से पूरा चोरी का माल बरामद कर लिया है. मामले की आगे की जांच वडगांव पुलिस कर रही है. इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव और उपविभागीय पुलिस अधिकारी अमोल ठाकुर के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया.

महज 12 घंटे में करोड़ों की डकैती का खुलासा होने पर कोल्हापूर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की हर तरफ सराहना हो रही है. नागरिकों ने पुलिस की मुस्तैदी और कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए इसे कानून व्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत बताया है.