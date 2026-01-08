Maharashtra: ऑनलाइन खेलता था जुआ, कर्ज के बोझ तले दबा 24 साल का इंजीनियर, फांसी लगा दी जान

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. ऑनलाइन जुआ खेलने की लत ने एक युवा आईटी इंजीनियर की जिंदगी छीन ली. हिंजवडी आईटी पार्क में काम करने वाले 24 साल के सुजल विनोद ओसवाल ने अवसाद और कर्ज के बोझ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. इस घटना ने पूरे आईटी सेक्टर को झकझोर दिया है.

कैंटीन के शौचालय में लगाया फंदा

सुजल ओसवाल हिंजवडी की एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था. मंगलवार तड़के वह काम के दौरान कंपनी की कैंटीन के शौचालय में गया. काफी देर तक बाहर न आने पर सहकर्मियों को शक हुआ. जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था. सुजल ने मोबाइल चार्जर के केबल की सहायता से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

आत्महत्या से पहले सुजल ने अपने कुछ रिश्तेदारों को एक संदेश भेजा था. इसमें उसने साफ लिखा था कि वह ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी का आदी हो चुका है. इस लत के कारण उसने काफी बड़ी रकम हार दी थी, जिससे उस पर भारी कर्ज चढ़ गया था. हताशा और आर्थिक तनाव से टूटकर वह गहरे अवसाद में चला गया. पुलिस के अनुसार, इसी मानसिक दबाव ने उसे इस कठोर कदम की ओर धकेल दिया.

शख्स की मौत से सदमे में हैं दोस्त

उच्च शिक्षित और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी करने के बावजूद केवल ऑनलाइन जुए की लत के कारण एक युवा जीवन का अंत हो जाना समाज के लिए बड़ा चेतावनी संकेत है. आईटी सेक्टर में सहकर्मी और दोस्त इस घटना से सदमे में हैं. हिंजवडी पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता चल सके कि क्या सुजल किसी जुए गिरोह के जाल में भी फंस गया था.