Maharashtra: साधु के वेश में दो लोगों ने किया नाबालिग लड़की का पीछा, की रेप की कोशिश, FIR दर्ज

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदगांव तालुका में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां हिसवाल-बेजगांव रोड पर एक नाबालिग लड़की का पीछा किया गया और उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई. नंदगांव पुलिस स्टेशन में साधुओं के वेश में दो लोगों के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया गया है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

जानिए क्या है पूरा मामला?

पुलिस के दी गई जानकारी के मुताबिक, नाबालिग लड़की सोमवार (05) सुबह करीब 9:30 बजे अपनी दोस्त के साथ स्कूल जा रही थी. उस समय साधुओं जैसे भगवा कपड़े पहने दो आदमी मोटरसाइकिल पर जाधव बस्ती इलाके के हिसवाल की तरफ से आए और लड़कियों को देखने लगे. कुछ दूर जाने के बाद, इन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल वापस मोड़ ली और फिर से लड़कियों की तरफ आए, अपनी कार सड़क पर खड़ी की और उनमें से एक नीचे उतर गई.

हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की

यह देखकर दोनों लड़कियां डर गईं और हिसवाल की तरफ भागने लगीं. उस समय वह आदमी उनके पीछे भागा. जब लड़कियों में से एक भागते-भागते थक गई तो उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की. इस समय उसकी दोस्त चिल्लाई और उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटकर ले गई तो वह आदमी डर गया और वहां से भाग गया. उसी समय गांव का मछिंद्र खाड़े मोटरसाइकिल पर आ रहा था तो लड़कियां उसकी बाइक पर बैठ गईं और हिसवाल में स्कूल के पास उतर गईं.

दोनों के खिलाफ केस दर्ज

डर के मारे उन्होंने तुरंत किसी को घटना के बारे में नहीं बताया. बाद में लड़कियों ने अपने पिता को फोन करके पूरी बात बताई. स्कूल में प्रिंसिपल को बताने के बाद गांव वालों की मदद से दोनों आदमियों को बेजगांव इलाके में पकड़ लिया गया. जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की, तो पता चला कि आरोपियों के नाम सुरेश तुकाराम जगताप (निवासी गोसाविवाड़ी, दत्तनगर, पाहुरकस्बे, ताल जामनेर, जिला जलगांव) और नारायण दादाराव शिंदे (निवासी बाबरनगर, अंबाड, ताल अंबाड, जिला जालना) थे.

इस मामले में पीड़ित नाबालिग लड़की ने नंदगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सब-इंस्पेक्टर संतोष बहाकर घटना की आगे की जांच कर रहे हैं.