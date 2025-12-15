हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र: रैपिडो बाइक राइडर ने महिला यात्री के साथ की छेड़छाड़, परिवहन मंत्री ने उठाया ये कदम

महाराष्ट्र: रैपिडो बाइक राइडर ने महिला यात्री के साथ की छेड़छाड़, परिवहन मंत्री ने उठाया ये कदम

Maharashtra News: इस घटना पर राज्य परिवहन मंत्री के कार्यालय से इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है. परिवहन मंत्री ने इस घटना पर नाराजगी भी जाहिर की है. आरोपी फिलाहल पुलिस गिरफ्त में है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Dec 2025 04:47 PM (IST)
महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम में एक रैपिडो बाइक राइडर की शर्मनाक हरकत सामने आई है. राइडर ने महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ की है. इस घटना पर परिवहन मंत्री ने तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाई है. जानकारी के अनुसार बाइक राइडर लड़की को बैठाकर एक सुनसान इलाके में ले गया. जहां उसने युवती के साथ छेड़खानी और गलत हरकत करने की कोशिश की. जिसके बाद लड़की ने शोर मचा दिया.

घटना पर परिवहन मंत्री ने बुलाई बैठक

इस घटना पर राज्य परिवहन मंत्री के कार्यालय से प्रतिक्रिया दी गई है. जिसमें कहा गया है कि कल्याण में एक रैपिडो बाइक राइडर द्वारा एक युवा लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है. इस घटना को लेकर रैपिडो, ओला और उबर जैसे संगठनों को दी गई अस्थायी अनुमति क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए, जो कानून तोड़कर अवैध रूप से यात्रियों को ले जा रहे हैं?

इस संबंध में राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बुधवार (17 दिसंबर) को सुबह 10.30 बजे मंत्रालय में अपने चैंबर में मोटर परिवहन विभाग की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. इसमें घटना को लेकर कार्रवाई और कई मुद्दों पर चर्चा होगी.

घटनास्थल पर लड़की ने मचाया शोर

इस घटना में आरोपी बाइक राइडर लड़की जब गलत हरकत करने के लिए सुनसान जगह ले गया, तब लड़की ने शोर मचा दिया. लड़की की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने आरोपी बाइक राइडर को पकड़ लिया. घटना के आरोपी को ग्रामीणों ने पुलिस बुलाकर सौंप दिया है. आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.

लड़की ने बताया कि उसने जिम जाने के लिए बाइक बुक की थी. बाइक पर सवार होने के बाद वह जिम के लिए निकल गई. इस बीच बाइक राइडर ने गाड़ी को जिम के रास्ते की बजाय दूसरी तरफ मोड़ लिया. जिस पर लड़की ने विरोध जताया. लड़की का आरोप है कि अंधेरे में ले जाकर उसने बाइक रोक दी और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया. जिस पर लड़की की ओर से अपत्ति जताई गई.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज़ुल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़्म और रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है. फियाज़ुल को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज़ लाइव में डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे रिपोर्टिंग, एडिटिंग और न्यूज़रूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं. समाज को नई दृष्टि देने और पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं.
Published at : 15 Dec 2025 04:47 PM (IST)
MAHARASHTRA POLICE Kalyan News Maharashtra New
