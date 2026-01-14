Maharashtra News: महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. साल की शुरुआत में मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश की बौछारों ने लोगों को परेशान किया. इसके बाद कई जगह सुबह कड़ाके की ठंड, दोपहर में तेज धूप और कभी-कभी बादलों की हल्की मौजूदगी बनी हुई है. राज्य में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है, खासकर ठाणे, मुंबई, संभाजीनगर और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में लोगों ने बारिश और ठंड का मिश्रित असर झेला है.

उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बढ़ी ठंड

पिछले कुछ दिनों में उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ठंड का असर अधिक महसूस किया गया है. धुले और परभणी में तापमान 6°C तक पहुंच गया. नंदुरबार, जलगांव और अन्य जिलों में भी तापमान 10°C के आसपास दर्ज किया गया. इस गिरावट ने लोगों को दिसंबर की तुलना में जनवरी में अधिक सर्दी का अनुभव कराया है.

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण दक्षिण महाराष्ट्र में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई थी. दूसरी ओर, उत्तर भारत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की भविष्यवाणी की गई है, जिसके असर महाराष्ट्र के मौसम पर भी पड़ रहा है.

अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी और तापमान दो से तीन डिग्री तक गिर जाएगा. इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगले कुछ दिन कड़ाके की ठंड रहेगी. राज्य में भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी है. इसलिए महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

कौन-कौन से जिलों में कैसा रहेगा मौसम?

नाशिक, धुले, जलगांव और नंदुरबार में न्यूनतम तापमान 15–16°C के बीच रह सकता है. दोपहर में आर्द्रता कम होगी और मौसम शुष्क तथा ठंडा रहेगा. रायगढ़, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 30–33°C के बीच रहेगा. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर महाराष्ट्र में ठंड मकर संक्रांति तक बनी रह सकती है.

पश्चिम महाराष्ट्र में ठंड थोड़ी कम हुई है, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ में ठंड का असर अभी भी मजबूत है. बीड, धाराशिव, जालना, लातूर, परभणी और आसपास के शहरों में सुबह कोहरा छा रहा है. न्यूनतम तापमान 8–14°C तक गिरने की संभावना है. इस बीच, दक्षिण और उत्तर में होने वाले मौसम परिवर्तनों के कारण महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर बारिश और कुछ स्थानों पर ठंड की संभावना है.