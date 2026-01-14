Karnataka News: कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय से दो छात्रों के अचानक लापता होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. बाद में पता चला कि बच्चों का अपहरण किया गया था, लेकिन किस्मत से एक सड़क दुर्घटना ने उनकी जान बचा ली.

लंच ब्रेक में गायब हुए बच्चे

धारवाड़ के सरकारी प्राथमिक स्कूल से तीसरी कक्षा के दो बच्चे तनवीर दोदमानी और लक्ष्मी करियप्पनवर लंच ब्रेक में अचानक गायब हो गए. जब लंच ब्रेक खत्म होने के बाद भी दोनों कक्षा में नहीं लौटे तो शिक्षकों और माता-पिता को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है. दोनों को स्कूल में खोजा गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला. माता-पिता ने तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई.

पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि दोनों बच्चों को एक व्यक्ति स्कूल से बाहर ले गया था. आसपास लगे CCTV कैमरों में आरोपी बच्चों को साथ ले जाते हुए पाया गया, जिससे अपहरण की पुष्टि हो गई. इस फुटेज के वायरल होने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए.

भागते वक्त बाइक हादसा

सर्च ऑपरेशन के बीच घटना ने नाटकीय मोड़ लिया. जानकारी मिली कि बच्चों को लेकर आरोपी उत्तर कन्नड़ जिले के डंडेली के पास मोटरसाइकिल दुर्घटना का शिकार हो गया है. जांच में पता चला कि आरोपी की पहचान करीम मिस्त्री के रूप में हुई है. वह बच्चों को बाइक पर बैठाकर ले जा रहा था, तभी अचानक उसने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे गिर पड़ा. हादसे की सूचना मिलते ही डंडेली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आरोपी के साथ दोनों बच्चों को भी बरामद कर लिया.

पुलिस ने घायल आरोपी से पूछताछ की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वही बच्चों को लेकर जा रहा था. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि उसने बच्चों का अपहरण क्यों किया. आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस अपहरण की पृष्ठभूमि और मंशा की गहराई से जांच कर रही है.

बच्चे सुरक्षित, माता-पिता को सौंपे गए

दुर्घटना की वजह से दोनों बच्चे हल्की चोटों के साथ सुरक्षित बच गए. पुलिस ने चिकित्सकीय जांच के बाद उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया. माता-पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन घटना से इलाके में डर और चिंता साफ दिखाई देती है. पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी जांच पूरी होने तक सभी तथ्य सामने नहीं आएंगे. फिलहाल आरोपी के मानसिक और आपराधिक पहलुओं की भी जांच चल रही है.