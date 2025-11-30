हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'1500 रुपये याद रखना, वोट देते समय वफादार रहना', महाराष्ट्र मंत्री जयकुमार गोरे का बयान

'1500 रुपये याद रखना, वोट देते समय वफादार रहना', महाराष्ट्र मंत्री जयकुमार गोरे का बयान

Maharashtra Nikay Chunav: महाराष्ट्र के मंत्री जयकुमार गोरे ने 'माझी लाड़की बहिन योजना' की लाभार्थी महिलाओं से आगामी नगर निकाय चुनावों में देवेंद्र फडणवीस को वोट देने की अपील की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Nov 2025 08:05 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता जयकुमार गोरे ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की लाभार्थी महिलाओं से आगामी नगर निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति वफादार रहने का आग्रह किया और कहा कि यहां तक उनके पति भी उन्हें सौ रुपये नहीं देते होंगे.

राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री ने शनिवार को सोलापुर जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं से अनुरोध किया कि जो भी उन्हें पैसे दे, उन्हें ले लें, लेकिन यह याद रखें कि योजना के तहत उनके बैंक खातों में प्रतिमाह 1,500 रुपये डाले जा रहे हैं.

उन्होंने सभा में महिलाओं से कहा, “आपको अपने पतियों से 100 रुपये भी नहीं मिलते होंगे. देवभाऊ (फडणवीस) लाडकी बहिन योजना लेकर आए और आपको 1,500 रुपये दिए. अगर वह सत्ता में न रहे तो आपके खातों में पैसे आने बंद हो जाएंगे.”

दो दिसंबर को होंगे नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव

महाराष्ट्र में 246 नगरपालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव दो दिसंबर को होंगे, और मतगणना तीन दिसंबर को की जाएगी. 1.07 करोड़ से अधिक मतदाता 6,859 नगरपालिका सदस्यों और 288 अध्यक्षों का चुनाव करेंगे.

गोरे ने कहा, “किसी से भी पैसा ले लो; इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन उन्हें वोट मत देना. जब आप वोट डालो, तो देवाभाऊ की ओर से मिलने वाले 1,500 रुपये मत भूलना. वफादार रहना.” उन्होंने कहा, “यहां तक कि भाई भी, जब अपनी बहनों को राखी के मौके पर पैसे देते हैं, तो अपनी पत्नियों से अनुमति लेते हैं.”

मंत्री ने कहा कि सत्तारूढ़ ‘महायुति’ में शामिल दलों का दावा है कि खजाने की चाबी उनके पास है, हालांकि अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निर्भर करता है.

'खड़े होते हैं सवाल'

हालांकि, मंत्री के इस बयान ने विपक्षी दलों को आलोचना का मौका दे दिया है. विपक्षी नेताओं ने इसे सरकारी योजना का राजनीतिकरण और मतदाताओं को प्रलोभन देने की कोशिश करार दिया है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी सरकारी कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों को सीधे किसी राजनीतिक दल के प्रति वफादारी दिखाने के लिए कहना, चुनावी नैतिकता और आदर्श आचार संहिता के दायरे में सवाल खड़े करता है, जिस पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की जा सकती है.

और पढ़ें
Published at : 30 Nov 2025 08:05 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA ELECTIONS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
राजस्थान
राजस्थान में एक और BLO की मौत, SIR का काम करते हुए जमीन पर गिरे, परिवार बोला- दबाव में थे
राजस्थान में एक और BLO की मौत, SIR का काम करते हुए जमीन पर गिरे, परिवार बोला- दबाव में थे
विश्व
चीन की मिसाइलों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान का नया डिफेंस सिस्टम उड़ाएगा ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
चीन की मिसाइलों को चुटकियों में तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान ने उड़ाई ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Advertisement

वीडियोज

Itti Si Khushi: Anvita के हाथ पर रचा Virat का नाम, Sanjay से कैसे होगी शादी #sbs
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | KFH
Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
राजस्थान
राजस्थान में एक और BLO की मौत, SIR का काम करते हुए जमीन पर गिरे, परिवार बोला- दबाव में थे
राजस्थान में एक और BLO की मौत, SIR का काम करते हुए जमीन पर गिरे, परिवार बोला- दबाव में थे
विश्व
चीन की मिसाइलों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान का नया डिफेंस सिस्टम उड़ाएगा ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
चीन की मिसाइलों को चुटकियों में तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान ने उड़ाई ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
बॉलीवुड
पैपराजी पर फिर भड़कीं जया बच्चन, कहा- 'कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं'
पैपराजी पर फिर भड़कीं जया बच्चन, कहा- 'कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं'
इंडिया
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
जनरल नॉलेज
इस शहर को क्यों कहा जाता है ‘वाइन कैपिटल’? दूर-दूर से स्वाद चखने आते हैं लोग
इस शहर को क्यों कहा जाता है ‘वाइन कैपिटल’? दूर-दूर से स्वाद चखने आते हैं लोग
ट्रेंडिंग
आसमान से हो रही थी दूल्हा दुल्हन की एंट्री तभी अचानक टूट गया झूला- डरा देगा वायरल वीडियो
आसमान से हो रही थी दूल्हा दुल्हन की एंट्री तभी अचानक टूट गया झूला- डरा देगा वायरल वीडियो
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget