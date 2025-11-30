Maharashtra News: महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में गुरुवार शाम को प्रेम प्रसंग की वजह से एक लड़की के परिवार वालों ने एक युवक की हत्या कर दी थी. बताया जा रहा है कि युवक को लड़की के पिता और भाई ने पीछा कर मार डाला. सक्षम ताटे नाम के युवक पर गोलियां चलाई गईं थीं और बाद में उसके सिर में चाकू डालकर उसे बेरहमी से मार डाला गया. सक्षम ताटे दोस्त की बहन आंचल मामीलवाड से प्यार करता था. इसकी भनक लगने के बाद आंचल के पिता ने सक्षम को अपनी बेटी से दूर रहने को कहा था.

हत्या के बाद इलाके में फैली सनसनी

बताया जा रहा है कि मना करने के बाद भी इन दोनों का अफेयर जारी रहने से गुरुवार शाम को नांदेड़ शहर के पुराना गंज इलाके में आंचल के पिता और भाई ने सक्षम की हत्या कर दी थी. शाम 5 बजकर 20 मिनट के आसपास सक्षम ताटे को लड़की के पिता ने बुलाया था. यहां आने के बाद गजानन मामीलवाड, साहिल मामीलवाड और अन्य तीन लोगों ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी. इस घटना से नांदेड़ में एक ही खलबली मच गई थी.

इस घटना के बाद सक्षम ताटे का अंतिम संस्कार किया गया था. उस समय उसकी गर्लफ्रेंड आंचल मामीलवाड ने एक काम किया. वह सक्षम के अंतिम संस्कार के लिए उसके घर गई थी. तब उसने सक्षम के शव के सामने शादी की कुछ रस्में कीं. साथ ही उसने सबके सामने माथे पर सक्षम के नाम का कुमकुम लगाया. यह दृश्य देखकर उपस्थित लोगों के मन में उथल-पुथल मच गई. सक्षम का शव घर लाते ही उसने चीख-पुकार मचाई. अंतिम संस्कार से पहले उसने हल्दी और कुमकुम लगाया और माथे पर कुमकुम भरा. इस दौरान सक्षम को भी हल्दी लगाई गई. यह दृश्य देखकर उपस्थित लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े थे.

मेरे पिता और भाई हार गए, मरकर भी मेरा प्रेमी जीता- आंचल

सक्षम और आंचल का पिछले तीन साल से अफेयर था, लेकिन सक्षम अलग जाति का होने के कारण यह अफेयर आंचल के घरवालों को मंजूर नहीं था. सक्षम ताटे जेल से छूटकर आने के बाद मेरे परिवार के लोग उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे, ऐसा आंचल ने बताया. हमारे अफेयर का विरोध होने से मेरे पिता और भाई ने सक्षम को मारा, लेकिन वह हार गए और मेरा प्रेमी मरकर भी जीता. अपने पिता और भाई को फांसी की सजा मिले, ऐसी मांग भी आंचल ने की है. पुलिस ने आंचल के पिता गजानन मामीलवाड सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. जयश्री मदनसिंह ठाकुर, गजानन बालाजीराव मामीलवाड, साहिल ठाकुर, सोमाश लखे, वेदांत आरोपियों के नाम हैं.