'आपके पास वोट, मेरे पास पैसा है, आप नकारेंगे तो मैं भी नकार दूंगा', पुणे में बोले अजित पवार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे जिले के मालेगांव में मतदाताओं से कहा है कि अगर वे उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनेंगे तो वह सुनिश्चित करेंगे कि शहर के लिए धन की कोई कमी न हो. इस दौरान अजीत पवार ने कहा कि आपके पास वोट, मेरे पास पैसा है, अगर आप नकारेंगे तो मैं भी नकार दूंगा.

पवार ने साथ ही कहा कि लेकिन यदि मतदाता उनके उम्मीदवारों को अस्वीकार करते हैं तो वह (पवार) भी धन मुहैया नहीं कराएंगे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष पवार ने शुक्रवार (21 नवंबर) को बारामती तहसील में मालेगांव नगर पंचायत के चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान यह बात कही.

मतदाताओं से क्या बोले अजीत पवार

पवार बीजेपी-एनसीपी-शिवसेना की गठबंधन सरकार में वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं. उपमुख्यमंत्री ने मतदाताओं से कहा, ‘‘अगर आप एनसीपी के सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि धन की कोई कमी न हो."

उन्होंने आगे कहा कि अगर आप सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो मैं अपना वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं. लेकिन, अगर आप मना करोगे तो मैं भी मना कर दूंगा. आपके पास वोट हैं, मेरे पास विकास कार्य के लिए पैसा है.

अजीत पवार के बयान की विपक्ष ने की आलोचना

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की इस टिप्पणी की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है. शिवसेना (यूबीटी) के नेता अंबादास दानवे ने अजित पवार पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया है. वहीं उन्होंने उनके इस तरह के बयान की कड़ी निंदा की है.

दानवे ने सवाल किया, ‘‘यह धनराशि आम लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से दी जाती है, न कि अजित पवार के घर से. यदि पवार जैसे नेता मतदाताओं को धमका रहे हैं तो निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है?’’ नगर पंचायतों के चुनाव अगले महीने दो दिसंबर को होने हैं. अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) समर्थित पैनल ने मालेगांव में गठबंधन किया है.