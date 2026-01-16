महाराष्ट्र महानगरपालिका के नतीजों पर CM देवेंद्र फडणवीस बोले, 'विकास की हुई जीत'
Maharashtra Municipal Election Result: महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी नीत महायुति ने शानदार जीत दर्ज की है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे 'विकास और ईमानदारी' का जनादेश बताया.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नगर निकाय चुनावों के परिणामों को राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है. मुंबई (BMC) सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के लिए हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नीत 'महायुति' गठबंधन की शानदार बढ़त पर जश्न मनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता ने 'ईमानदारी और विकास' के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है.
विजय रैली को संबोधित करते हुए फडणवीस ने दावा किया कि महायुति 29 में से 25 महानगरपालिकाओं में सत्ता हासिल करने की ओर अग्रसर है. उन्होंने कहा, "बीजेपी ने विकास का जो एजेंडा जनता के सामने रखा था, उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. कई शहरों में हमें 'रिकॉर्ड तोड़' जनादेश मिला है, जो दर्शाता है कि लोग खोखले वादों के बजाय पारदर्शी शासन चाहते हैं."
विपक्षी किलों में सेंधमारी, BMC में बड़ा उलटफेर
अब तक के रुझानों और परिणामों के अनुसार, बीजेपी ने पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे प्रमुख शहरों में अपना दबदबा कायम रखा है. सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला बीएमसी (BMC) में देखा जा रहा है, जहाँ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी, उद्धव ठाकरे गुट के वर्षों पुराने वर्चस्व को समाप्त करने के करीब है.
जीत के मंत्र: मोदी की नीतियां और बालासाहेब का आशीर्वाद
मुख्यमंत्री ने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों को दिया. उन्होंने कहा कि यह जीत दर्शाती है कि महाराष्ट्र की जनता केंद्र और राज्य सरकार के गठबंधन पर अटूट भरोसा करती है. इस दौरान उन्होंने शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे को भी याद किया और कहा, "बालासाहेब के आशीर्वाद से ही महायुति को यह ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है."
'हिंदुत्व हमारी आत्मा, विकास हमारा मंत्र'
अपने संबोधन के अंत में फडणवीस ने स्पष्ट किया कि उनकी जीत का आधार समावेशी विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है. उन्होंने कहा, "हिंदुत्व हमेशा से हमारी आत्मा रहा है, जिसे विकास से अलग नहीं किया जा सकता. हमारा हिंदुत्व समावेशी है और हम इस जीत का उपयोग हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेंगे."
