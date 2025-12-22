हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'निकाय चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया गया', संजय राउत का महायुति पर आरोप

Maharashtra Civic Body Elections Results: उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में पैसा बांटने से अभूतपूर्व जीत मिली.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 22 Dec 2025 08:05 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने महायुति के नेताओं को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मिलकर करीब 15 हजार करोड़ रुपये उड़ाया है. वोटर्स को पैसा दिया. पानी की तरह पैसे को बहाया गया.

उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आगे कहा, ''मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं कि हमें अभूतपूर्व जीत मिली है. ये पैसा बांटने का परिणाम है. एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनकी शिवसेना ही असली है तो गृहमंत्री अमित शाह के पास जाकर चरण धोकर पी लो. जो शिवसेना आपको अमित शाह ने दिया है, उस शिवसेना का पुण्य बहुत बड़ा है. वो पुण्य अभी इस वक्त आपको मिल रहा है.''

'चुनाव चिन्ह और पार्टी का मामला अभी भी SC में पेंडिंग'

उन्होंने ये भी कहा, ''चुनाव चिन्ह और पार्टी का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे रहा है क्योंकि उस पर दबाव है. सुप्रीम कोर्ट एक विधायक माणिकराव कोकाटे के ऊपर 6 घंटे में निर्णय देता है और 40 एमएलए, जिसने पार्टी बदली है, उसके बारे में संविधान और कानून के दायरे में सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं दे रहे. चुनाव के बाद की तारीख है. ये चुनाव भी आप खा लो.''

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति का शानदार प्रदर्शन

महाराष्ट्र में रविवार (21 दिसंबर) को नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के नतीजे घोषित किए गए. महायुति ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है. महायुति के घटक दल बीजेपी ने इस चुनाव में कमाल किया. बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के महायुति गठबंधन ने 288 नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के चुनावों में 207 पदों पर जीत हासिल की.

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में बीजेपी के प्रदर्शन को ऐतिहासिक जनादेश बताया है. चुनाव नतीजे सामने आने के बाद सीएम फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के 20 से 25 वर्षों के इतिहास में यह जीत अभूतपूर्व है.

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 22 Dec 2025 08:04 PM (IST)
Devendra Fadnavis Sanjay Raut MAHARASHTRA NEWS Maharashtra Civic Body Elections Results Maharashtra Nagar Panchayats Results
