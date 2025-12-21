हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत, MVA की करारी हार

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत, MVA की करारी हार

Maharashtra Nagar Nikay Chunav Result: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी ने 129 सीटों पर जीत दर्ज की है.

By : सूरज ओझा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Dec 2025 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महायुति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 288 में से 217 सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं महाविकास आघाडी का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा है. इसमें सबसे 36 सीटें कांग्रेस के खाते में आईं हैं, जबकि आठ सीटें उद्धव ठाकरे और सात सीटें शरद पवार गुट को मिली हैं.

महाराष्ट्र के पांच प्रमुख विभागों के नगरपरिषद और नगरपंचायत चुनावों के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नगरअध्यक्ष और नगरसेवक दोनों ही श्रेणियों में अपनी बढ़त बनाए रखते हुए राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है.

नगराध्यक्ष पदों पर बीजेपी का एकतरफा प्रदर्शन

कुल 288 नगरपरिषदों/नगरपंचायतों में से 124 सीटों पर भाजपा ने नगराध्यक्ष के पदों पर कब्जा जमाया है. वहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 61 सीटों पर जीत दर्ज की है. अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को 36 सीटें मिली हैं.

विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस को 27, शरद पवार गुट (NCP) को 12 और उद्धव ठाकरे गुट (शिवसेना) को मात्र 8 नगराध्यक्ष पदों से संतोष करना पड़ा है.

नगरसेवक संख्या: विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में 'कमल' की लहर

पार्षदों (नगरसेवकों) की संख्या में भी भाजपा ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है.
* भाजपा: 1900 नगरसेवक
* शिवसेना (शिंदे): 828 नगरसेवक
* NCP (अजीत पवार): 759 नगरसेवक
* कांग्रेस: 616 नगरसेवक

क्षेत्रवार आंकड़ों को देखें तो विदर्भ भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ साबित हुआ है, जहाँ पार्टी ने अकेले 775 नगरसेवक और 55 नगराध्यक्ष पद जीते हैं. कोंकण ठाणे में शिवसेना (शिंदे गुट) ने कड़ी टक्कर देते हुए भाजपा से अधिक (225) नगरसेवक जीते हैं.

* पश्चिम महाराष्ट्र: यहां अजित पवार गुट का असर साफ दिख रहा है, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा 290 नगरसेवक जीते हैं.
* मराठवाड़ा: यहां मुकाबला त्रिकोणीय रहा, लेकिन भाजपा और अजीत पवार गुट ने मिलकर विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया है.
* MNS का खाता खाली: राज ठाकरे की पार्टी मनसे (MNS) का इन चुनावों में खाता भी नहीं खुल सका है.

Published at : 21 Dec 2025 07:03 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News BJP Maharashtra Nikay Chunav Maharashtra Civic Body Elections
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
दिल्ली NCR
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
बॉलीवुड
Year Ender 2025: हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
क्रिकेट
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Hijab Controversy:Nitish Kumar के हिजाब विवाद पर भड़के Sangit Ragi!गरीमा को लेकर सिखाया कौन सा पाठ?
Hijab Controversy: Nitish Kumar के माफी मांगने के सवाल पर क्यों भड़के Ajay Alok? | Nusrat Praveen
Hijab Controversy: हिजाब कांड की टीस, मुश्किल में नीतीश? | Nitish Kumar | Bihar | ABP News
Bengal News: बंगाल में गायिका से बदसलूकी |
Wind Energy से 2030 तक कैसे भारत बन जाएगा आत्मनिर्भर? समझिए | Solar Energy | Wind Energy। | Adani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
दिल्ली NCR
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
बॉलीवुड
Year Ender 2025: हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
क्रिकेट
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
हेल्थ
Night Duty Lifestyle Problems: अक्सर नाइट शिफ्ट करते हैं तो तुरंत बदल लें नौकरी, वरना यह खतरनाक बीमारी बना लेगी शिकार
अक्सर नाइट शिफ्ट करते हैं तो तुरंत बदल लें नौकरी, वरना यह खतरनाक बीमारी बना लेगी शिकार
ट्रेंडिंग
Video: शख्स ने N-95 मास्क से ढक दिया AQI मीटर, 200 से 35 पहुंच गया आंकड़ा- हैरान कर देगा वीडियो
शख्स ने N-95 मास्क से ढक दिया AQI मीटर, 200 से 35 पहुंच गया आंकड़ा- हैरान कर देगा वीडियो
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget