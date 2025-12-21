हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी BJP, इन सीटों पर मारी बाजी, देखें लिस्ट

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी BJP, इन सीटों पर मारी बाजी, देखें लिस्ट

Maharashtra Civic Body Elections Results: महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति ने बेहतर प्रदर्शन किया. BJP ने 100 से ज्यादा नगर निकायों में जीत हासिल की है और BJP के करीब 120 मेयर बने हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Dec 2025 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजे रविवार (21 दिसंबर) को घोषित किए गए. इस चुनाव में महायुति का बेहतर प्रदर्शन रहा. इसमें भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. BJP ने 129 सीटों पर बाजी मारी है. इसके बाद शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार गुट एनसीपी के उम्मीदवारों को सफलता मिली है. BJP ने 100 से ज़्यादा नगर निकायों में सत्ता हासिल की है और करीब 120 मेयर BJP के बने हैं.

उधर महाविकास अघाड़ी (MVA) इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई. एबीपी माझा के मुताबिक कांग्रेस ने 34 सीटें जीती हैं, जबकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने 7 और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने 8 सीटें जीती हैं. 

बीजेपी के नए मेयर के नामों की लिस्ट

  • चांदगढ़ नगर पंचायत- सुनील कावनेकर (बीजेपी)
  • अनगर नगर पंचायत- प्राजक्ता पाटिल (बीजेपी)
  • जामनेर नगर परिषद- साधना महाजन (बीजेपी)
  • दोंडाइचा नगर परिषद- नयनकुमार रावल (बीजेपी)
  • मेधा नगर पंचायत- रूपाली वरगडे (बीजेपी)
  • अटपाडी नगर पंचायत- यू.टी. जाधव (बीजेपी)
  • तलेगांव नगर परिषद- संतोष दाभाड़े (बीजेपी)
  • म्हसवड नगर पालिका- पूजा विरकर (बीजेपी)
  • वाई नगर परिषद- अनिल सावंत (बीजेपी) 
  • जिंतूर नगर परिषद- प्रताप देशमुख (बीजेपी)
  • मेनदारगी नगर परिषद- अंजलि बजरमथ (बीजेपी)
  • सावंतवाड़ी नगर परिषद- श्रद्धाराजे भोसले (बीजेपी)
  • गेवराई नगर परिषद- गीता पवार (बीजेपी)
  • देवलाली प्रवर नगर पालिका- सत्यजीत कदम (बीजेपी)
  • अक्कलकोट नगर परिषद- मिलन कल्याणशेट्टी (बीजेपी)
  • बार्शी नगर पालिका - तेजस्विनी कथले (बीजेपी)
  • धामनगांव नगर परिषद- डॉ. अर्चना रोठे (बीजेपी)
  • पेण नगर पालिका-प्रीतम पाटिल (बीजेपी)
  • सासवड नगर पालिका- आनंदी जगताप (बीजेपी)
  • मंगलवेधा नगर पालिका- सुनंदा बबनराव अवताडे (बीजेपी)
  • तुलजापुर नगर परिषद- पिंटू गंगाने (बीजेपी)
  • कुंडलवाड़ी नगर पंचायत- कोटालवार (बीजेपी)
  •  वैजापुर नगर पालिका- दिनेश परदेशी (बीजेपी)
  • अंबरनाथ नगर पालिका- तेजश्री करंजुले (बीजेपी)
  • अंबाद नगर पालिका- देवयानी कुलकर्णी (बीजेपी)
  • तेल्हारा नगर पालिका- वैशाली पालीवाल (बीजेपी)
  • देसाईगंज नगर पालिका- लता सुंदरकर (बीजेपी)
  • निलंगा नगर पालिका- संजयराज हलगरकर (बीजेपी)
  • आलंदी नगर पालिका- प्रशांत कुराडे (बीजेपी)
  • गुहागर नगर पंचायत- नीता मालप (बीजेपी)
  • देवरुख नगर पंचायत- मृणाल शेट्टी (बीजेपी)
  • गढ़चिरौली अरमोरी नगर परिषद- रूपेश पुणे कर मेयर (बीजेपी)
  • देसाईगंज नगर पालिका- लता सुंदरकर मेयर (बीजेपी)
  • धारणी नगर पालिका - सुनील चौथमल जीते (बीजेपी)
  •  वरुड नगर पालिका - ईश्वर सलामे जीते (बीजेपी)
  • शेंदुरजाना घाट नगर पालिका - सुवर्णा वारखेड़े जीतीं (बीजेपी)
  • अकोट नगर पालिका: माया धुले (बीजेपी)
  • हिवरखेड़ नगर पालिका- सुलभा दुतोंडे (बीजेपी)
  • फलटण नगर पालिका- शमशेरसिंह निंबालकर (बीजेपी)
और पढ़ें
Published at : 21 Dec 2025 06:38 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News BJP Maharashtra Civic Body Elections 2025 Maharashtra Civic Body Elections Results Maharashtra Nagar Panchayats Results
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
दिल्ली NCR
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
बॉलीवुड
Year Ender 2025: हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
क्रिकेट
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Hijab Controversy: Nitish के हिजाब विवाद पर JDU प्रवक्ता Naval Sharma ने बताई अंदर की सच्चाई! |Bihar
Hijab Controversy: हिजाब हटाकर बुरे फंसे Cm Nitish Kumar? | Nusrat Praveen | Bihar | BJP | ABP News
Hijab Controversy: JDU प्रवक्ता ने ऐसा क्या कहा एंकर ने कर दी बोलती बंद! | Nusrat Praveen | Nitish
Hijab Controversy:Nitish Kumar के हिजाब विवाद पर भड़के Sangit Ragi!गरीमा को लेकर सिखाया कौन सा पाठ?
Hijab Controversy: Nitish Kumar के माफी मांगने के सवाल पर क्यों भड़के Ajay Alok? | Nusrat Praveen
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
दिल्ली NCR
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
रेलवे के किराया बढ़ाने पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बोला हमला, BJP ने क्या कहा?
बॉलीवुड
Year Ender 2025: हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक
क्रिकेट
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
हेल्थ
Night Duty Lifestyle Problems: अक्सर नाइट शिफ्ट करते हैं तो तुरंत बदल लें नौकरी, वरना यह खतरनाक बीमारी बना लेगी शिकार
अक्सर नाइट शिफ्ट करते हैं तो तुरंत बदल लें नौकरी, वरना यह खतरनाक बीमारी बना लेगी शिकार
ट्रेंडिंग
Video: शख्स ने N-95 मास्क से ढक दिया AQI मीटर, 200 से 35 पहुंच गया आंकड़ा- हैरान कर देगा वीडियो
शख्स ने N-95 मास्क से ढक दिया AQI मीटर, 200 से 35 पहुंच गया आंकड़ा- हैरान कर देगा वीडियो
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget