महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी BJP, इन सीटों पर मारी बाजी, देखें लिस्ट
Maharashtra Civic Body Elections Results: महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति ने बेहतर प्रदर्शन किया. BJP ने 100 से ज्यादा नगर निकायों में जीत हासिल की है और BJP के करीब 120 मेयर बने हैं.
महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजे रविवार (21 दिसंबर) को घोषित किए गए. इस चुनाव में महायुति का बेहतर प्रदर्शन रहा. इसमें भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. BJP ने 129 सीटों पर बाजी मारी है. इसके बाद शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार गुट एनसीपी के उम्मीदवारों को सफलता मिली है. BJP ने 100 से ज़्यादा नगर निकायों में सत्ता हासिल की है और करीब 120 मेयर BJP के बने हैं.
उधर महाविकास अघाड़ी (MVA) इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई. एबीपी माझा के मुताबिक कांग्रेस ने 34 सीटें जीती हैं, जबकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने 7 और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने 8 सीटें जीती हैं.
बीजेपी के नए मेयर के नामों की लिस्ट
- चांदगढ़ नगर पंचायत- सुनील कावनेकर (बीजेपी)
- अनगर नगर पंचायत- प्राजक्ता पाटिल (बीजेपी)
- जामनेर नगर परिषद- साधना महाजन (बीजेपी)
- दोंडाइचा नगर परिषद- नयनकुमार रावल (बीजेपी)
- मेधा नगर पंचायत- रूपाली वरगडे (बीजेपी)
- अटपाडी नगर पंचायत- यू.टी. जाधव (बीजेपी)
- तलेगांव नगर परिषद- संतोष दाभाड़े (बीजेपी)
- म्हसवड नगर पालिका- पूजा विरकर (बीजेपी)
- वाई नगर परिषद- अनिल सावंत (बीजेपी)
- जिंतूर नगर परिषद- प्रताप देशमुख (बीजेपी)
- मेनदारगी नगर परिषद- अंजलि बजरमथ (बीजेपी)
- सावंतवाड़ी नगर परिषद- श्रद्धाराजे भोसले (बीजेपी)
- गेवराई नगर परिषद- गीता पवार (बीजेपी)
- देवलाली प्रवर नगर पालिका- सत्यजीत कदम (बीजेपी)
- अक्कलकोट नगर परिषद- मिलन कल्याणशेट्टी (बीजेपी)
- बार्शी नगर पालिका - तेजस्विनी कथले (बीजेपी)
- धामनगांव नगर परिषद- डॉ. अर्चना रोठे (बीजेपी)
- पेण नगर पालिका-प्रीतम पाटिल (बीजेपी)
- सासवड नगर पालिका- आनंदी जगताप (बीजेपी)
- मंगलवेधा नगर पालिका- सुनंदा बबनराव अवताडे (बीजेपी)
- तुलजापुर नगर परिषद- पिंटू गंगाने (बीजेपी)
- कुंडलवाड़ी नगर पंचायत- कोटालवार (बीजेपी)
- वैजापुर नगर पालिका- दिनेश परदेशी (बीजेपी)
- अंबरनाथ नगर पालिका- तेजश्री करंजुले (बीजेपी)
- अंबाद नगर पालिका- देवयानी कुलकर्णी (बीजेपी)
- तेल्हारा नगर पालिका- वैशाली पालीवाल (बीजेपी)
- देसाईगंज नगर पालिका- लता सुंदरकर (बीजेपी)
- निलंगा नगर पालिका- संजयराज हलगरकर (बीजेपी)
- आलंदी नगर पालिका- प्रशांत कुराडे (बीजेपी)
- गुहागर नगर पंचायत- नीता मालप (बीजेपी)
- देवरुख नगर पंचायत- मृणाल शेट्टी (बीजेपी)
- गढ़चिरौली अरमोरी नगर परिषद- रूपेश पुणे कर मेयर (बीजेपी)
- देसाईगंज नगर पालिका- लता सुंदरकर मेयर (बीजेपी)
- धारणी नगर पालिका - सुनील चौथमल जीते (बीजेपी)
- वरुड नगर पालिका - ईश्वर सलामे जीते (बीजेपी)
- शेंदुरजाना घाट नगर पालिका - सुवर्णा वारखेड़े जीतीं (बीजेपी)
- अकोट नगर पालिका: माया धुले (बीजेपी)
- हिवरखेड़ नगर पालिका- सुलभा दुतोंडे (बीजेपी)
- फलटण नगर पालिका- शमशेरसिंह निंबालकर (बीजेपी)
