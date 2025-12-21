Maharashtra: दर्दनाक! इंस्टाग्राम पर 'गुड बाय' लिखकर युवक ने दी जान, तापी नदी में लगाई छलांग

Maharashtra News: महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका के वाडी खुर्द गांव से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहां 22 साल के युवक उमेश राजेंद्र पाटील ने तापी पुल से कूदकर तापी नदी में आत्महत्या कर ली. यह घटना शनिवार शाम को सामने आई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

आत्महत्या से मचा हड़कंप

उमेश पाटील घर का इकलौता बेटा था और रोजगार के सिलसिले में सूरत की एक कंपनी में काम करता था. वह दो दिन पहले ही गांव किसी काम से आया था. आत्महत्या से पहले उसने इंस्टाग्राम पर तापी नदी के साथ अपनी सेल्फी पोस्ट करते हुए “गुड बाय” लिखा था. इसके बाद उसने पुल से छलांग लगा दी.

फिलहाल आत्महत्या के पीछे की असली वजह साफ नहीं हो पाई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. इस घटना से परिवार और गांव में शोक का माहौल है.

अंबरनाथ में बोगस मतदान का मामला

वहीं, महाराष्ट्र के अंबरनाथ से बोगस मतदान को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है. आरोप है कि शिवसेना (शिंदे गुट) के एक उम्मीदवार द्वारा बोगस मतदान के लिए 200 से ज्यादा महिलाओं को एक सभागृह में इकट्ठा किया गया था. कांग्रेस और भाजपा ने इस मामले की शिकायत की थी.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी महिलाओं को हिरासत में लिया और पूछताछ की. जांच के बाद 174 महिलाओं के खिलाफ अंबरनाथ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ लड़कियां नाबालिग भी पाई गई हैं. पुलिस ने मतदान को प्रभावित करने के लिए अवैध भीड़ जमा करने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदान की तैयारी करने जैसे आरोपों में केस दर्ज किया है.

साजिश के सूत्रधार की तलाश जारी

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन महिलाओं को भिवंडी से कौन और किसके कहने पर लाया गया था. सभी महिलाओं को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच जारी है.

पुलिस उपायुक्त सचिन गोरे ने बताया कि जिस कृष्णा मैरिज हॉल में महिलाओं को ठहराया गया था और संबंधित उम्मीदवार पर भी कार्रवाई की जा रही है. दोनों मामलों ने राज्य में चिंता और बहस का माहौल पैदा कर दिया है.