महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति का जलवा, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस का ऐसा रहा हाल

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति का जलवा, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस का ऐसा रहा हाल

Maharashtra Civic Body Elections Results 2025: महायुति 288 में से 213 नगर पंचायतों और नगर परिषद की सीटों पर आगे है. बीजेपी का प्रदर्शन शानदार दिख रहा है. वहीं MVA का प्रदर्शन खराब नजर आ रहा है.

By : सूरज ओझा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Dec 2025 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में रविवार (21 दिसंबर) को स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं. मतगणना के रुझानों में महायुति का जलवा देखने को मिल रहा है. ताजा अपडेट के मुताबिक महायुति 288 में से 213 से अधिक नगर पंचायतों और नगर परिषद की सीटों पर आगे है. इस गठबंधन के घटक दल बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर नजर आ रहा है. अकेले बीजेपी 129 सीटों पर आगे है. वहीं महाविकास अघाड़ी (MVA) को प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नजर नहीं आ रहा है. 

विदर्भ की 100 सीटों में से बीजेपी 58 सीटों पर आगे है. एकनाथ शिंदे की शिवसेना 8 सीटों पर आगे है जबकि अजित पवार गुट एनसीपी को इस जोन में 7 सीटों पर बढ़त मिली है. वहीं इस जोन में महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस को 23 सीटों पर बढ़त मिली है. इस क्षेत्र में शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की पार्टी को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है. जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं.

विदर्भ - 100
बीजेपी - 58
SHS - 8
NCP - 7
कुल 73


कांग्रेस 23
यूबीटी 0
पवार 0
अन्य -4
कुल 27

मराठवाड़ा में किसकी स्थिति मजबूत?

मराठवाड़ा में 52 सीटों में से बीजेपी को 25 सीटों पर बढ़त है. शिंदे गुट को 8 और अजित पवार गुट को 6 सीटों पर बढ़त मिल रही है. महायुति के हिस्से में यहां 39 सीटें मिलती दिख रही हैं. जबकि विपक्षी एमवीए के घटक दल कांग्रेस 4 सीटों पर, उद्धव ठाकरे गुट 4 और शरद पवार गुट की पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त है. अन्य 2 सीटों पर आगे है. एमवीए को कुल मिलाकर यहां 13 सीटों पर बढ़त है.

मराठवाड़ा - 52
बीजेपी - 25
SHS - 8
NCP - 6
कुल 39

कांग्रेस 4
यूबीटी 4
पवार 2
अन्य - 2
कुल 13

उत्तर महाराष्ट्र में किस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर?

उत्तर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां 49 सीटों में से बीजेपी को 18 सीटों पर बढ़त है. एकनाथ शिंदे की शिवसेना 11 सीटों पर आगे है, जबकि एनसीपी को 7 सीटों पर बढ़त मिली है. महायुति को इस क्षेत्र में 36 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है. दूसरी तरफ विपक्षी एमवीए को 13 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है. इसमें कांग्रेस को 5, शिवसेना (यूबीटी) को 2, शरद पवार की पार्टी को 1 जबकि अन्य को 5 सीटों पर बढ़त है.

उत्तर महाराष्ट्र - 49
बीजेपी - 18
SHS - 11
NCP - 7
कुल 36

कांग्रेस 5
यूबीटी 2
पवार 1
अन्य - 5
कुल 13

पश्चिम महाराष्ट्र में किस पार्टी की क्या स्थिति?

पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी को 19, शिवसेना को 14 और एनसीपी को 12 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है. कुल 45 सीटों पर महायुति आगे है. जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है. उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना (यूबीटी) को यहां 1 सीट पर बढ़त है, शरद पवार की पार्टी को 4 जबकि अन्य को 7 सीटों पर बढ़त मिली है.

पश्चिम महाराष्ट्र - 60
बीजेपी - 19
SHS - 14
NCP - 12
कुल 45

कांग्रेस 3
यूबीटी 1
पवार 4
अन्य - 7
कुल 15

कोंकण में किसका बेहतर प्रदर्शन?

कोंकण क्षेत्र में 27 में से 9 सीटों पर बीजेपी आगे है. शिवसेना 10 और अजित पवार गुट की एनसीपी 1 सीट पर आगे है. महायुति कुल 20 सीटों पर यहां आगे है. दूसरी तरफ यहां कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब है. पार्टी को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है. शिवसेना (यूबीटी) को 1 और शरद पवार गुट की एनसीपी को 1 और अन्य को 4 सीटों पर बढ़ है.

कोकण - 27
बीजेपी - 9
SHS - 10
NCP - 1
कुल 20

कांग्रेस 0
यूबीटी 1
पवार 1
अन्य - 4
कुल 6

सुबह 10 बजे से मतगणना जारी

बता दें कि राज्यभर के अलग-अलग केंद्रों पर रविवार (21 दिसंबर) को सुबह 10 बजे से मतों की गिनती जारी है. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, दो दिसंबर को स्थानीय निकायों के लिए हुए पहले चरण के मतदान में 67.3 प्रतिशत वोट पड़े थे. वहीं, शनिवार (20 दिसंबर) को 23 निकायों के लिए हुए दूसरे चरण के मतदान में 47.04 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था.

Published at : 21 Dec 2025 04:51 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

