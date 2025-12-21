Chhatrapati Sambhajinagar Crime News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के गंगापुर तालुका स्थित मुरमी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 18 साल की छात्रा की उसके ही घर में धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह सनसनीखेज वारदात शुक्रवार 19 तारीख की दोपहर सामने आई, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई. मृतका की पहचान वैष्णवी संतोष नील के रूप में हुई है, जो वालूज स्थित साईनाथ कॉलेज में 12वीं की छात्रा थी.

घर में अकेली थी छात्रा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे वैष्णवी कॉलेज से पढ़ाई करके घर लौटी थी. उस समय उसके माता-पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और उसका भाई स्कूल गया था. घर में वैष्णवी अकेली थी. इसी बात का फायदा उठाकर उसी गली में रहने वाला आरोपी नानासाहेब कडूबा मोरे (27) उसके घर पहुंचा.

दोपहर करीब साढ़े तीन बजे आरोपी ने वैष्णवी पर धारदार हथियार से हमला किया और उसका गला रेत दिया. हमला इतना क्रूर था कि वैष्णवी की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना की कोई प्रत्यक्ष गवाही नहीं थी, जिससे शुरुआत में पुलिस के सामने आरोपी तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन गया.

परिजनों को ऐसे मिली जानकारी

शाम के समय वैष्णवी के पिता संतोष नील ने फोन पर पत्नी को बताया कि वैष्णवी की तबीयत खराब लग रही है. इसके बाद मां मथुरा नील और अन्य परिजन घर पहुंचे तो उन्होंने वैष्णवी को खून से लथपथ हालत में पाया. उसे तुरंत बाहर लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही वाळूज पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि घटना के बाद आरोपी नानासाहेब मोरे घर से गायब है. पुलिस ने तकनीकी जांच और स्थानीय जानकारी के आधार पर गंगापुर तालुका के बोलेगांव इलाके से आरोपी को शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस हिरासत में आरोपी

पुलिस के अनुसार, आरोपी और वैष्णवी एक ही गली में रहते थे और दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध थे. लेकिन किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद बढ़ गया था. इसी रंजिश के चलते आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया.

आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 26 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. इस निर्मम हत्या से पूरे मुरमी गांव में शोक और भय का माहौल है.