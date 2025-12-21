महाराष्ट्र में रविवार को नगर निकाय चुनाव के नतीजों में महायुति को शानदार जीत मिली तो महाविकास अघाड़ी ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. वहीं इन नतीजों के बाद अब विपक्ष में तकरार जैसी स्थिति देखने को मिल रही है. शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.

आनंद दुबे ने कहा,"मुंबई में कांग्रेस पार्टी को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है. पिछले 30 सालों से कांग्रेस लगातार मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हारती आ रही है, तो 2026 में वे क्या चमत्कार करेंगे? मुंबई में कांग्रेस पार्टी एक टूरिस्ट की तरह है। आओ, घूमो, होर्डिंग्स लगाओ, कैंपेन करो, इलेक्शन हारो, और फिर घर जाओ."

उन्होंने आगे कहा, "मुंबई का रिश्ता हमेशा शिवसेना से रहा है। पिछले 30 सालों से असली शिवसेना ने लगातार मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीते हैं और शहर पर अपनी पकड़ बनाए रखी है. इस बार भी, 16 जनवरी, 2026 को हम जीतेंगे. महा विकास अघाड़ी, जिसमें राज ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, हमारी पार्टी और दूसरे साथी शामिल हैं, सब मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं."