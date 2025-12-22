Maharashtra Murder News: महाराष्ट्र में पैसे के झगड़े में एक बिजनेसमैन की सुपारी देकर हत्या करने का मामला सामने आया है. कल सुबह करीब 6 बजे शहर के अंबड़ (जालना) के चौफुली में एक कार में बिजनेसमैन सागर धनोरे की लाश मिली. शुरुआत में इसे सुसाइड बताया गया क्योंकि लाश के पास एक पिस्टल मिली थी. हालांकि, पुलिस ने पूरी जांच और टेक्निकल एनालिसिस के बाद CCTV के आधार पर बताया कि यह एक मर्डर है. पुलिस ने मामले में आरोपी को भी ढूंढ लिया है. इस बीच, भागने की तैयारी कर रहे आरोपी को जालना के पास एक टोल बूथ से गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है पूरा मामला?

कमर्शियल मर्डर के मामले में पुलिस ने शक के घेरे में आए आरोपी कमलेश ज़ादीवाले और कल्याण भोजने को गिरफ्तार किया है. इस बीच, आरोपी कल्याण भोजने और मृतक के बीच पैसे का लेन-देन हुआ था और यह बात सामने आई है कि आरोपी कल्याण भोजने ने कमलेश ज़ादीवाले को मर्डर के लिए सुपारी दी थी. शनिवार रात करीब 9 बजे आरोपी कल्याण भोजने के कहने पर आरोपी कमलेश ज़ादीवाले शहर के अंबड़ चौफुली इलाके में मृतक की कार में बैठा और उसे बातों में उलझाकर उसकी गर्दन पर पिस्टल से दो राउंड फायरिंग की.

उसने धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या भी कर दी. इस बीच, पुलिस को संदिग्ध आरोपी ज़ादीवाले के कार से बाहर निकलने का CCTV फुटेज मिलने के बाद जांच में तेजी आई और इस हत्या की गुत्थी सुलझ गई. इस बीच, पुलिस ने इस बात की पूरी जांच शुरू कर दी है कि क्या इस हत्या में कोई और साजिशकर्ता भी हैं, जालना DYSP अनंत कुलकर्णी ने बताया.

पुलिस ने यह जांच की

रविवार सुबह जैसे ही कार में लाश मिली, पुलिस ने एक पल भी देर नहीं की और जांच की दिशा बदल दी. फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पुलिस के हाथ ड्राइवर सीट के पास से पिस्टल के साथ दो मोबाइल फोन मिले. कार और हथियार से मिले फिंगरप्रिंट और सबूतों को ध्यान से संभालकर रखा गया और यहीं से मामले की गुत्थी सुलझने लगी.

इसके बाद पुलिस ने इलाके के CCTV कैमरों की तरफ़ रुख किया. फुटेज की जांच करने पर पता चला कि एक ज़रूरी पल कैमरे में कैद हो गया था. आरोपी कमलेश ज़ादीवाले को मृतक की कार से उतरते हुए साफ़ देखा गया था. जैसे ही यह विज़ुअल सबूत मिला, पुलिस को एहसास हुआ कि यह एक नकली सुसाइड है और जांच तेज़ हो गई.

पूछताछ में आरोपी ने सारे राज खोल दिया

इस बीच, आरोपी ने चालाकी दिखाते हुए हत्या के अगले ही दिन मृतक के रिश्तेदारों के साथ पोस्टमार्टम के लिए संभाजीनगर पहुंच गया. उसे लगा कि उस पर शक नहीं होगा. लेकिन, CCTV फुटेज ने उसकी पोल खोल दी थी. पुलिस ने उसे ट्रैक किया और संभाजीनगर से लौटते समय जालना के पास एक टोल बूथ पर उसे पकड़ लिया गया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने आखिरकार राज खोल दिया और सह-आरोपी कल्याण भोजने का नाम सामने आया. टेक्निकल एनालिसिस और पक्के सबूतों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस रोमांचक हत्या का पर्दाफ़ाश किया जिसे सुसाइड बताया गया था.