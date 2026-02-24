महाराष्ट्र बीजेपी ने संगठन में किए बड़े बदलाव, किसे सौंपी कौनसी जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

महाराष्ट्र बीजेपी में एक बड़ा संगठन बदलाव किया गया है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने बीजेपी पदाधिकारीयों की सूची जारी की है. इस लिस्ट में चित्रा वाघ को महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं नवनाथ को मुंबई के मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है. महाराष्ट्र में हाल ही में हुए निकाय चुनाव और मुंबई बीएमसी चुनाव में पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है. जिसको देखते हुए अब यह बीजेपी का बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है.

इन लोगों को मिला बीजेपी उपाध्यक्ष पद

बीजेपी प्रदेश रवींद्र चव्हाण ने अपनी टीम में बड़े बदलाव किए हैं. इसमें उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है. रवींद्र चव्हाण ने अतुल कासेकर, भरती पवार, संजय कोडगे, संजय भेंडे, रामदास तडस, केशव उपाध्याय, प्रवीण पोटे, गोपीचंद पडलक, चेतन देशमुख, सुजय विखे पाटील और अर्चना चाकोरकर को उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा है.

बीजेपी ने इन्हें बनाया जनरल सेक्रेटरी

बीजेपी ने जनरल सेक्रेटरी के पदों में भी बदलाव करते हुए पदाधिकारियों का चयन किया है. लिस्ट में निरंजन डावखरे, योगेश सागर, संजय कुटे, माधवी नाईक, राजेश पांडे और सुनील राणे को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है.

इन लोगों को मिला बीजेपी सेक्रेटरी का पद

पार्टी की तरफ से सेक्रेटरी के पद में भी बदलाव किया गया है. इसमें प्रशांत ठाकूर, मंगेश चव्हाण, परिणय, वर्षा ढहाळे, संजय जगताप, रोहिणी नायडू, राम सातपुते, प्रवीण घुगे, रेखा कुलकर्णी और भैरवी वाघ को जिम्मेदारी दी गई है.

बीजेपी कोषाध्यक्ष पर इनको मिली जिम्मेदारी

बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र कोषाध्यक्ष के लिए मिहिर कोटेचा का नाम शामिल है. वहीं सह-कोषाध्यक्ष लखानी को बनाया गया है. फिलहाल पदाधिकारियों को इस बदलाव के बाद अपनी जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दे दिए गए हैं. इस बड़े संगठन बदलाव के बाद राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी टीम में अचानक यह बदलाव कर सभी को चौंका दिया है.