हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र बीजेपी ने संगठन में किए बड़े बदलाव, किसे सौंपी कौनसी जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

महाराष्ट्र बीजेपी ने संगठन में किए बड़े बदलाव, किसे सौंपी कौनसी जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

Maharashtra BJP News: महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ा संगठन बदलाव कर दिया है. इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Feb 2026 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र बीजेपी में एक बड़ा संगठन बदलाव किया गया है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने बीजेपी पदाधिकारीयों की सूची जारी की है. इस लिस्ट में चित्रा वाघ को महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं नवनाथ को मुंबई के मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है. महाराष्ट्र में हाल ही में हुए निकाय चुनाव और मुंबई बीएमसी चुनाव में पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है. जिसको देखते हुए अब यह बीजेपी का बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है.

इन लोगों को मिला बीजेपी उपाध्यक्ष पद

बीजेपी प्रदेश रवींद्र चव्हाण ने अपनी टीम में बड़े बदलाव किए हैं. इसमें उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है. रवींद्र चव्हाण ने अतुल कासेकर, भरती पवार, संजय कोडगे, संजय भेंडे, रामदास तडस, केशव उपाध्याय, प्रवीण पोटे, गोपीचंद पडलक, चेतन देशमुख, सुजय विखे पाटील और अर्चना चाकोरकर को उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा है.

बीजेपी ने इन्हें बनाया जनरल सेक्रेटरी

बीजेपी ने जनरल सेक्रेटरी के पदों में भी बदलाव करते हुए पदाधिकारियों का चयन किया है. लिस्ट में निरंजन डावखरे, योगेश सागर, संजय कुटे, माधवी नाईक, राजेश पांडे और सुनील राणे को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है.

इन लोगों को मिला बीजेपी सेक्रेटरी का पद

पार्टी की तरफ से सेक्रेटरी के पद में भी बदलाव किया गया है. इसमें प्रशांत ठाकूर, मंगेश चव्हाण, परिणय, वर्षा ढहाळे, संजय जगताप, रोहिणी नायडू, राम सातपुते, प्रवीण घुगे, रेखा कुलकर्णी और भैरवी वाघ को जिम्मेदारी दी गई है.

बीजेपी कोषाध्यक्ष पर इनको मिली जिम्मेदारी

बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र कोषाध्यक्ष के लिए मिहिर कोटेचा का नाम शामिल है. वहीं सह-कोषाध्यक्ष लखानी को बनाया गया है. फिलहाल पदाधिकारियों को इस बदलाव के बाद अपनी जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दे दिए गए हैं. इस बड़े संगठन बदलाव के बाद राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी टीम में अचानक यह बदलाव कर सभी को चौंका दिया है.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 24 Feb 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
BJP Ravindra Chavan MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र बीजेपी ने संगठन में किए बड़े बदलाव, किसे सौंपी कौनसी जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र बीजेपी ने संगठन में किए बड़े बदलाव, किसे सौंपी कौनसी जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र
मालेगांव में किरीट सोमैया के दौरे का विरोध, मेयर-डिप्टी मेयर के बयान के बाद प्रशासन अलर्ट
मालेगांव में किरीट सोमैया के दौरे का विरोध, मेयर-डिप्टी मेयर के बयान के बाद प्रशासन अलर्ट
महाराष्ट्र
अजित पवार विमान हादसा: रोहित पवार का बड़ा बयान, 'अगर PM मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी...'
अजित पवार विमान हादसा: रोहित पवार ने PM मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी का लिया नाम, क्या बोले?
महाराष्ट्र
Rajya Sabha Elections 2026: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में पलट सकता है खेल! बिहार, हिमाचल, हरियाणा में बाजी मारेगा विपक्ष?
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में पलट सकता है खेल! बिहार, हिमाचल, हरियाणा में बाजी मारेगा विपक्ष?
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे पर चश्मदीद का चौंकाने वाला खुलासा! | Chatra | ABP News
Jharkhand Plane Crash: चश्मदीदों ने बताई एयर एंबुलेंस हादसे की आंखों देखी | Chatra | Air Ambulance
Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आधी रात काली गाड़ी में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को ले जाया गया अस्पताल, दाहिनी आंख में लगा इंजेक्शन
आधी रात काली गाड़ी में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को ले जाया गया अस्पताल, दाहिनी आंख में लगा इंजेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
क्रिकेट
IND vs ZIM: टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़, उठाया बड़ा कदम
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना हुआ सनी देओल की फिल्म को प्रॉफिट?
एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा
हेल्थ
How Dialysis Machine Works: कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
यूटिलिटी
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget