Maharashtra: काम दिलाने का भरोसा देकर लड़की के साथ गैंगरेप, वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश की

Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड के अंबजोगाई में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां एक डांस लवर लड़की को कला केंद्र में काम दिलाने और पैसे देने के बहाने अंबजोगाई लाया गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया. पीड़िता की मां ने बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस मामले को अंबजोगाई ग्रामीण पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है. इस घटना से बारामती और बीड जिले में दहशत फैल गई है और अंबजोगाई ग्रामीण पुलिस मामले की जांच कर रही है.

लोगों ने पीड़िता की बेरहमी से पिटाई की

बारामती तालुका के कन्हेरी में एक महिला ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है. 24 अप्रैल, 2025 को अंबाजोगाई की रहने वाली बादामबाई गोकुल नाम की एक महिला ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया. बादामबाई ने शिकायतकर्ता को यह कहकर बहलाया कि उसे अपने कला केंद्र में डांस के लिए लड़कियों की आवश्यकता है और अगर वह लड़की को भेजती है तो वह डांस सीखेगी और उसे पैसे भी मिलेंगे. इस पर विश्वास करके शिकायतकर्ता ने लड़की को भेजने की इच्छा जताई, लेकिन जब लड़की को अंबाजोगाई स्थित 'पायल कलाकेंद्र' ले जाया गया तो उसने वहां रहने से इनकार कर दिया. इसके बाद बादामबाई और दो अन्य लोगों ने पीड़िता की बेरहमी से पिटाई की.

अंबाजोगाई में जबरन एक लॉज में ले जाया गया

इस पिटाई के बाद पीड़िता को जबरन अंबाजोगाई के एक लॉज में ले जाया गया. वहां बादामबाई ने पीड़िता को तीन पुरुषों के हवाले कर दिया और वह वहां से चली गई. लॉज में मौजूद मनोज कालिया, प्रमोद गायकवाड़ और एक अज्ञात व्यक्ति ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया. इसके बाद उसे फिर से कार में पायल कलाकेंद्र ले जाया गया और उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश की गई.

पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही

यातना के बाद पीड़िता ने फोन पर अपनी मां से संपर्क किया और घटना के बारे में बताया. मां तुरंत अंबाजोगाई पहुंची, बच्ची को बचाया और उसे बारामती वापस ले आई. इसके बाद पीड़िता की मां ने बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने बादामबाई गोकुल, मनोज कालिया, प्रमोद गायकवाड़ और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वहां से मामला अंबाजोगाई ग्रामीण पुलिस को सौंप दिया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.