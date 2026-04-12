बीड में चुनावी हार बनी हिंसा की वजह! हारे उम्मीदवार ने BJP नेता के पति पर कराया हमला

Beed Crime News: महाराष्ट्र के बीड में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नगर पालिका चुनाव के बाद शहर का राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया है. चुनाव में हार को लेकर तनाव इतना बढ़ गया है कि मामला हिंसा तक पहुंच गया है. शिवसेना के हारे हुए उम्मीदवार और पूर्व सभापति बालासाहेब जाधव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर भाजपा (BJP) पार्षद के पति पर जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है.

बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना इलाके में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. वीडियो सामने आने के बाद इस घटना से और ज्यादा डर और गुस्सा लोगों के बीच देखने को मिला है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, बीड़ शहर के वार्ड नंबर 7 में भाजपा की भाग्यश्री देशपांडे ने चुनाव में जीत हासिल की थी. इस जीत के बाद से शिवसेना के हारे हुए उम्मीदवार बालासाहेब जाधव नाराज थे. आरोप है कि इस नतीजा के बाद से ही वे लगातार जाधव भाग्यश्री देशपांडे के पति सागर देशपांडे को लगातार निशाना बना रहे थे.

कभी सड़क पर चलते समय गाली देना, तो कभी उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करना— ऐसी कई धमकियां उन्हें दी जा रही थीं. शुक्रवार रात को सागर देशपांडे अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़े होकर फोन पर बात कर रहे थे, तभी हमलावरों ने इस मौके का फायदा उठाया.

सीसीटीवी में कैद हुआ हमला

बताया जा रहा है कि बालासाहेब जाधव, उनके बेटे और 5 से 7 अन्य लोगों ने अचानक सागर देशपांडे को घेर लिया. इसके बाद हमलावरों ने उन्हें लाठी-डंडों और घूंसे से उनको बुरी तरह पीटा. इस हमले से उनके सिर, पेट और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं. यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हमलावार किस तरह से मारपीट कर रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस मामले के बाद सागर देशपांडे ने बीड शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर हारे हुए उम्मीदवार बालासाहेब जाधव, उनके बेटे और 5 से 6 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है.