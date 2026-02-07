बारामती: 'हादसा था या कुछ और?' अजित पवार की मौत पर रोहित पवार ने उठाए सवाल

बारामती से विधायक रोहित पवार ने अजित पवार की मौत को लेकर कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं. रोहित पवार ने साफ किया कि वे सीधे तौर पर किसी साजिश या बम जैसी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह भी कहा कि हादसे के पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं उन्होंने बताया कि अजित पवार की मौत को लेकर समाज में और परिवार के भीतर भी कई सवाल उठ रहे हैं.

रोहित पवार ने कहा कि 10 फरवरी को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वे इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 10 दिनों में परिवार के भीतर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है.

चुनाव में खुद अकेले प्रचार करते थे 'दादा'- रोहित पवार

बारामती से विधायक रोहित पवार ने कहा कि 'दादा' खुद अकेले चुनाव प्रचार करते थे और कार्यकर्ताओं के लिए अलग-अलग जगह जाकर मेहनत करते थे. वे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर हमेशा गंभीर रहते थे और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते थे. इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और लोग इस मामले को लेकर और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं.

