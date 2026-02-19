जय पवार ने पिता अजित पवार की मौत पर उठाए सवाल, बारामती प्लेन क्रैश में गंभीर चूक का जताया शक

पुणे से जुड़ी एक दुखद विमान दुर्घटना को लेकर अब राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. अजित पवार के बेटे जय पवार ने इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और इसकी गहन व निष्पक्ष जांच की मांग की है.

जय पवार का कहना है कि इस दुर्घटना में गंभीर चूक होने की आशंका है. उन्होंने खास तौर पर विमान के ब्लैक बॉक्स को लेकर सवाल उठाए. उनका कहना है कि ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए इस पूरे मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है.

जय पवार ने विमानन कंपनी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना 28 जनवरी को बारामती हवाई पट्टी के पास हुई थी. जब वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लीयरजेट 45एक्सआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में अजित पवार सहित कुल पांच लोगों की मौत हो गई थी. जय पवार ने इस विमानन कंपनी पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है और कहा है कि कंपनी की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

इस मामले की सीबीआई करेगी जांच

इस बीच महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और राकांपा के नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. वहीं वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) ने बताया है कि विमान के कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) से डेटा निकालने के लिए विशेष तकनीकी मदद मांगी गई है. अब यह मामला सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जिम्मेदारी और सच्चाई की लड़ाई बनता जा रहा है. जनता की नजरें जांच एजेंसियों पर टिकी हैं कि सच कब और कैसे सामने आएगा.

प्रफुल्ल पटेल बोले- बारामती विमान दुर्घटना के लिए विमानन कंपनी जिम्मेदार

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बारामती विमान हादसे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जिस हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हुई, उसके लिए विमानन कंपनी मुख्य रूप से जिम्मेदार लगती है. साथ ही उन्होंने पायलट की लापरवाही की आशंका भी जताई. पटेल ने कहा कि सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी. इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है. वहीं वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) ने कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर से डेटा निकालने के लिए विशेष तकनीकी मदद मांगी है.

