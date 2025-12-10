महाराष्ट्र: ई-वाहन मालिकों की होगी बल्ले-बल्ले, चुकाया हुआ टोल मिलेगा वापस, जारी हुए निर्देश

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार (10 दिसंबर) को सदन में इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहन) को दी गई टोल माफी 8 दिनों के भीतर लागू की जाए.

इसके साथ ही टोल माफी लागू होने के बाद भी जो टोल राशि वसूली गई है. उसे वाहनधारकों को वापस लौटाने की कार्रवाई की जाए. ये निर्देश उन्होंने प्रश्नोत्तर काल के दौरान संबंधित मुद्दे पर चर्चा करते हुए दिए. अध्यक्ष के निर्देशों के बाद विभाग अब यह राशि वापस करने की कार्रवाई में जुट गया है.

विधायक शंकर जगताप ने उठाया था मुद्दा

इस मामले पर मूल प्रश्न विधायक शंकर जगताप ने उठाया था. इस पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने जब ई-वाहनों के लिए टोल माफी की घोषणा की है, तो अब इससे पीछे नहीं हट सकती. इसलिए राज्यभर के सभी टोल नाकों को 8 दिनों के भीतर टोल न लेने के स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने चाहिए.

चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि की जाए- राहुल नार्वेकर

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए राज्य भर में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि की जाए. साथ ही, मौजूदा स्टेशनों की क्षमता भी बढ़ाई जाए, ताकि ई-वाहन चालकों को सुविधा मिल सके.

मंत्री दादा भुसे ने दिया आश्वासन

इससे पहले, विषय पर जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री दादा भुसे ने माना कि टोल माफी लागू करने में तकनीकी कारणों से तीन महीने की देरी हुई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रणाली में आवश्यक सुधार जल्द ही किए जाएंगे.

विधानसभा में हुई इस चर्चा के बाद उम्मीद की जा रही है कि राज्य में ई-वाहन उपयोगकर्ताओं को जल्द ही टोल माफी का प्रत्यक्ष लाभ मिलने लगेगा. अध्यक्ष की ओर से दिए गए सख्त निर्देशों पर विभाग की ओर से इस राशि को वापस किया जाएगा.