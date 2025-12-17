महाराष्ट्र: अंबरनाथ में बीजेपी ऑफिस पर फायरिंग, पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज पूर्व विधायक

अंबरनाथ में बीजेपी के उम्मीदवार पवन वालेकर पैनल नंबर चार के ऑफिस पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की. फायरिंग करने वाले दो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. हालांकि, पूर्व बीजेपी विधायक नरेंद्र पवार का आरोप है कि पुलिस को शूटरों के नाम बताने के बाद भी कोई ठोस केस दर्ज नहीं किया गया है.

जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद जब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो नरेंद्र पवार, गुलाबराव करंजुले और दूसरे कार्यकर्ताओं ने अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज (17 दिसंबर) शाम अंबरनाथ में एक पब्लिक मीटिंग करेंगे.

