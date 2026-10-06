महाराष्ट्र के कल्याण में 176 करोड़ की धोखाधड़ी! 3 बिल्डरों पर केस

कल्याण के खड़कपाड़ा इलाके में टायकुन गोल्ड एवेन्यू प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डरों पर 176 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिकायतकर्ता 66 वर्षीय नंदा प्रभाकर म्हात्रे, जो सेवानिवृत्त हैं, ने पुलिस को बताए अपने बयान में आरोप लगाया है कि उन्होंने टायकुन गोल्ड एवेन्यू प्रोजेक्ट के ए विंग, गोल्डमाइन एवेन्यू-1 में 11वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 1101 बुक किया था. 31 अगस्त 2021 को बुकिंग के बाद फ्लैट की कुल कीमत करीब 68.15 लाख रुपये तय हुई थी. इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन तक करीब 39.36 लाख रुपये चेक और होम लोन के जरिए बिल्डरों को दिए.

इसके बाद 7 अक्टूबर 2021 को फ्लैट का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल किया गया. करार के मुताबिक फ्लैट का कब्जा जुलाई 2025 तक दिया जाना था. शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने इंडियन बैंक की पनवेल शाखा से 43 लाख रुपये का होम लोन मंजूर कराया था, जिसमें से 23 लाख रुपये बिल्डरों को दिए गए.

शिकायत में लगाया गया ये आरोप

शिकायत में कहा गया है कि टायकुन गोल्ड एवेन्यू प्रोजेक्ट का निर्माण वर्ष 2022 में लगभग रोक दिया गया. आरोप है कि उस समय तक केवल करीब 9 से 10 मंजिल तक ही निर्माण हुआ था और उसके बाद काम आगे नहीं बढ़ा. वर्तमान में भी प्रोजेक्ट का काम बंद बताया गया है.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट के बिल्डर श्रीकांत दिगंबर शितोले, चेतन सराफ और महेश गोसावी ने फ्लैट खरीदारों के साथ कई बैठकें कीं. हर बार उन्हें अगले कुछ महीनों में निर्माण शुरू होने का भरोसा दिया गया. बिल्डरों की तरफ से कथित तौर पर यह भी बताया गया कि उन्हें स्वामी फंड से लोन मंजूर हुआ है और उसके जरिए प्रोजेक्ट का काम दोबारा शुरू किया जाएगा. हालांकि, शिकायत के मुताबिक इसके बावजूद निर्माण शुरू नहीं हुआ.

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एग्रीमेंट फॉर सेल में तय शर्त के मुताबिक समय पर कब्जा नहीं मिलने पर खरीदारों को भुगतान की गई रकम पर ब्याज और किराया देने का प्रावधान था, लेकिन बिल्डरों ने इसका भी पालन नहीं किया. जब शिकायतकर्ता ने किराया और ब्याज मांगा तो कथित तौर पर बिल्डरों ने पैसे नहीं होने की बात कही.

184 पुराने फ्लैट धारकों का भी पुनर्विकास से जुड़ा मामला

यह मामला सिर्फ नए फ्लैट खरीदारों तक सीमित नहीं है. शिकायत के मुताबिक, चिकनघर इलाके में छह पुरानी इमारतों में रहने वाले 184 सदस्यों की सोसायटियों को मिलाकर चिकनघर शांतिता सहकारी गृहनिर्माण संस्था बनाई गई थी. इन इमारतों के पुनर्विकास के लिए सोसायटी ने वर्ष 2011 में प्रक्रिया शुरू की थी.

इसके बाद टाइकून अवंती प्रोजेक्ट्स एलएलपी नाम से संयुक्त उपक्रम तैयार किया गया. आरोप है कि 12 अगस्त 2013 के जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी और बाद में 12 अगस्त 2014 को किए गए पॉवर ऑफ ऑफ अटॉर्नी के जरिए डेवलपर्स को पुनर्विकास परियोजना के लिए अधिकार दिए गए थे.

करार के अनुसार पुनर्विकास के बाद सोसायटी के 184 सदस्यों को नए फ्लैट देने और तब तक उन्हें किराया देने की जिम्मेदारी डेवलपर्स की थी. शिकायत में आरोप है कि इन शर्तों का भी पालन नहीं किया गया.

सोसायटी की जमीन गिरवी रखने का भी आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि डेवलपर्स ने फ्लैट खरीदारों से बड़ी रकम लेने के बाद उसका कथित तौर पर अन्य जगह निवेश किया और खरीदारों को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया. इसके अलावा पॉवर ऑफ एटॉर्नी का इस्तेमाल कर पूरी सोसायटी की जमीन को गिरवी रखने का भी आरोप लगाया गया है.

शिकायत के मुताबिक, प्रोजेक्ट में करीब 7 से 8 इमारतों का निर्माण किया जाना है और डेवलपर को 29 मंजिल तक निर्माण की मंजूरी है, लेकिन मौके पर काम अधूरा है. आरोप है कि बड़ी रकम लेने के बावजूद अब तक किसी भी व्यक्तिगत फ्लैट खरीदार को कब्जा नहीं दिया गया है.

शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उनके जैसे सैकड़ों खरीदारों से ली गई रकम 176 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसी रकम में से अपने फ्लैट के लिए दी गई 39.36 लाख रुपये की राशि का भी कथित तौर पर दुरुपयोग किए जाने का आरोप उन्होंने लगाया है.

खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में पुलिस ने श्रीकांत दिगंबर शितोले, चेतन सराफ, महेश गोसावी और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. पुलिस अब मामले में फ्लैट खरीदारों से ली गई रकम, प्रोजेक्ट के दस्तावेज, सोसायटी की जमीन और कथित तौर पर जमीन गिरवी रखने समेत पूरे वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है.

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