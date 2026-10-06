ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र के कल्याण में 176 करोड़ की धोखाधड़ी! 3 बिल्डरों पर केस

महाराष्ट्र के कल्याण में 176 करोड़ की धोखाधड़ी! 3 बिल्डरों पर केस

कल्याण में रियल एस्टेट कंपनी पर 176 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगा है. मामले में तीन बिल्डरों पर केस दर्ज किया गया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 06 Oct 2026 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

कल्याण के खड़कपाड़ा इलाके में टायकुन गोल्ड एवेन्यू प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डरों पर 176 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिकायतकर्ता 66 वर्षीय नंदा प्रभाकर म्हात्रे, जो सेवानिवृत्त हैं, ने पुलिस को बताए अपने बयान में आरोप लगाया है कि उन्होंने टायकुन गोल्ड एवेन्यू प्रोजेक्ट के ए विंग, गोल्डमाइन एवेन्यू-1 में 11वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 1101 बुक किया था. 31 अगस्त 2021 को बुकिंग के बाद फ्लैट की कुल कीमत करीब 68.15 लाख रुपये तय हुई थी. इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन तक करीब 39.36 लाख रुपये चेक और होम लोन के जरिए बिल्डरों को दिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में पानी की कटौती! लोगों को होगी परेशानी, कम मानसून के बीच नया प्लान
महाराष्ट्र में पानी की कटौती! लोगों को होगी परेशानी, कम मानसून के बीच नया प्लान
महाराष्ट्र
BMC ने लॉन्च किया ‘पार्टिसिपेट मुंबई’, 450+ सिविक प्रोजेक्ट्स से जुड़ेंगे नागरिक
BMC ने लॉन्च किया ‘पार्टिसिपेट मुंबई’, 450+ सिविक प्रोजेक्ट्स से जुड़ेंगे नागरिक
महाराष्ट्र
SIR पर बवाल के बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर, EC को मिले 6.24 लाख नए फॉर्म
SIR पर बवाल के बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर, EC को मिले 6.24 लाख नए फॉर्म
महाराष्ट्र
'इतनी सुरक्षा क्यों?' INDIA अलायंस के प्रोटेस्ट से पहले बोले संजय राउत
'इतनी सुरक्षा क्यों?' INDIA अलायंस के प्रोटेस्ट से पहले बोले संजय राउत

इसके बाद 7 अक्टूबर 2021 को फ्लैट का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल किया गया. करार के मुताबिक फ्लैट का कब्जा जुलाई 2025 तक दिया जाना था. शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने इंडियन बैंक की पनवेल शाखा से 43 लाख रुपये का होम लोन मंजूर कराया था, जिसमें से 23 लाख रुपये बिल्डरों को दिए गए.

शिकायत में लगाया गया ये आरोप

शिकायत में कहा गया है कि टायकुन गोल्ड एवेन्यू प्रोजेक्ट का निर्माण वर्ष 2022 में लगभग रोक दिया गया. आरोप है कि उस समय तक केवल करीब 9 से 10 मंजिल तक ही निर्माण हुआ था और उसके बाद काम आगे नहीं बढ़ा. वर्तमान में भी प्रोजेक्ट का काम बंद बताया गया है.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट के बिल्डर श्रीकांत दिगंबर शितोले, चेतन सराफ और महेश गोसावी ने फ्लैट खरीदारों के साथ कई बैठकें कीं. हर बार उन्हें अगले कुछ महीनों में निर्माण शुरू होने का भरोसा दिया गया. बिल्डरों की तरफ से कथित तौर पर यह भी बताया गया कि उन्हें स्वामी फंड से लोन मंजूर हुआ है और उसके जरिए प्रोजेक्ट का काम दोबारा शुरू किया जाएगा. हालांकि, शिकायत के मुताबिक इसके बावजूद निर्माण शुरू नहीं हुआ.

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एग्रीमेंट फॉर सेल में तय शर्त के मुताबिक समय पर कब्जा नहीं मिलने पर खरीदारों को भुगतान की गई रकम पर ब्याज और किराया देने का प्रावधान था, लेकिन बिल्डरों ने इसका भी पालन नहीं किया. जब शिकायतकर्ता ने किराया और ब्याज मांगा तो कथित तौर पर बिल्डरों ने पैसे नहीं होने की बात कही.

184 पुराने फ्लैट धारकों का भी पुनर्विकास से जुड़ा मामला

यह मामला सिर्फ नए फ्लैट खरीदारों तक सीमित नहीं है. शिकायत के मुताबिक, चिकनघर इलाके में छह पुरानी इमारतों में रहने वाले 184 सदस्यों की सोसायटियों को मिलाकर चिकनघर शांतिता सहकारी गृहनिर्माण संस्था बनाई गई थी. इन इमारतों के पुनर्विकास के लिए सोसायटी ने वर्ष 2011 में प्रक्रिया शुरू की थी.

इसके बाद टाइकून अवंती प्रोजेक्ट्स एलएलपी नाम से संयुक्त उपक्रम तैयार किया गया. आरोप है कि 12 अगस्त 2013 के जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी और बाद में 12 अगस्त 2014 को किए गए पॉवर ऑफ ऑफ अटॉर्नी के जरिए डेवलपर्स को पुनर्विकास परियोजना के लिए अधिकार दिए गए थे.

करार के अनुसार पुनर्विकास के बाद सोसायटी के 184 सदस्यों को नए फ्लैट देने और तब तक उन्हें किराया देने की जिम्मेदारी डेवलपर्स की थी. शिकायत में आरोप है कि इन शर्तों का भी पालन नहीं किया गया.

सोसायटी की जमीन गिरवी रखने का भी आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि डेवलपर्स ने फ्लैट खरीदारों से बड़ी रकम लेने के बाद उसका कथित तौर पर अन्य जगह निवेश किया और खरीदारों को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया. इसके अलावा पॉवर ऑफ एटॉर्नी का इस्तेमाल कर पूरी सोसायटी की जमीन को गिरवी रखने का भी आरोप लगाया गया है.

शिकायत के मुताबिक, प्रोजेक्ट में करीब 7 से 8 इमारतों का निर्माण किया जाना है और डेवलपर को 29 मंजिल तक निर्माण की मंजूरी है, लेकिन मौके पर काम अधूरा है. आरोप है कि बड़ी रकम लेने के बावजूद अब तक किसी भी व्यक्तिगत फ्लैट खरीदार को कब्जा नहीं दिया गया है.

शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उनके जैसे सैकड़ों खरीदारों से ली गई रकम 176 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसी रकम में से अपने फ्लैट के लिए दी गई 39.36 लाख रुपये की राशि का भी कथित तौर पर दुरुपयोग किए जाने का आरोप उन्होंने लगाया है.

खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में पुलिस ने श्रीकांत दिगंबर शितोले, चेतन सराफ, महेश गोसावी और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. पुलिस अब मामले में फ्लैट खरीदारों से ली गई रकम, प्रोजेक्ट के दस्तावेज, सोसायटी की जमीन और कथित तौर पर जमीन गिरवी रखने समेत पूरे वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है.

SIR पर बवाल के बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर, EC को मिले 6.24 लाख नए फॉर्म

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Kalyan News MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में पानी की कटौती! लोगों को होगी परेशानी, कम मानसून के बीच नया प्लान
महाराष्ट्र में पानी की कटौती! लोगों को होगी परेशानी, कम मानसून के बीच नया प्लान
महाराष्ट्र
BMC ने लॉन्च किया ‘पार्टिसिपेट मुंबई’, 450+ सिविक प्रोजेक्ट्स से जुड़ेंगे नागरिक
BMC ने लॉन्च किया ‘पार्टिसिपेट मुंबई’, 450+ सिविक प्रोजेक्ट्स से जुड़ेंगे नागरिक
महाराष्ट्र
SIR पर बवाल के बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर, EC को मिले 6.24 लाख नए फॉर्म
SIR पर बवाल के बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर, EC को मिले 6.24 लाख नए फॉर्म
महाराष्ट्र
'इतनी सुरक्षा क्यों?' INDIA अलायंस के प्रोटेस्ट से पहले बोले संजय राउत
'इतनी सुरक्षा क्यों?' INDIA अलायंस के प्रोटेस्ट से पहले बोले संजय राउत
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आकाशवाणी भवन में 2 घंटे से डटे राहुल गांधी, बोले- 'हमें क्यों रोका, हम...'
आकाशवाणी भवन में 2 घंटे से डटे राहुल गांधी, बोले- हमें क्यों रोका?
बिहार
इंडिया गठबंधन मार्च: RJD सांसद बोले- 'इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, जब तक…'
इंडिया गठबंधन मार्च: RJD सांसद बोले- 'इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, जब तक…'
इंडिया
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
क्रिकेट
हरमनप्रीत टॉप पर, धोनी-विराट और रोहित आसपास भी नहीं, ये लिस्ट कर देगी हैरान
हरमनप्रीत टॉप पर, धोनी-विराट और रोहित आसपास भी नहीं, ये लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
अंजलि अरोड़ा की 'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर की 'रामायण' की टीम पर आरोप- ‘निगेटिव मार्केटिंग की’
'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर कपूर की फिल्म की टीम पर आरोप
इंडिया
CEC ऑफिस की दूरी-10 मिनट, 2.5 घंटे से डटे राहुल गांधी, अब आकाशवाणी में धरना
CEC ऑफिस की दूरी-10 मिनट, 2.5 घंटे से डटे राहुल गांधी, अब आकाशवाणी में धरना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज
'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज
हेल्थ
Stress Incontinence: खांसते-छींकते ही पेशाब निकल जाती है, जानें किस बीमारी हैं पीड़ित?
खांसते-छींकते ही पेशाब निकल जाती है, जानें किस बीमारी हैं पीड़ित?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget