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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रSIR पर बवाल के बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर, EC को मिले 6.24 लाख नए फॉर्म

SIR पर बवाल के बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर, EC को मिले 6.24 लाख नए फॉर्म

महाराष्ट्र में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 31 अगस्त को किया गया था. राज्य के कुल 9,78,54,049 मतदाताओं में से 7,71,65,562 मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया था.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 06 Oct 2026 01:28 PM (IST)
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महाराष्ट्र में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद राज्य के सभी 36 जिलों से नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन, आपत्तियों और संशोधनों के लिए 6 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं. इनमें से सबसे ज्यादा 56,605 आवेदन पुणे जिले से हैं. 

महाराष्ट्र में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 31 अगस्त को किया गया था. राज्य के कुल 9,78,54,049 मतदाताओं में से 7,71,65,562 मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया था, जबकि 2,06,88,487 मतदाताओं (21.14 प्रतिशत) को एएसडीडीओ (अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत/दोहराव/अन्य) श्रेणी में रखा गया था. जो लोग लिस्ट में शामिल होने से वंचित रह गए, उन्हें फिर से नाम दर्ज कराने की सुविधा देने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए थे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के जिलावार आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त से चार अक्टूबर के बीच कुल 6,24,054 फॉर्म प्राप्त हुए. 

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हर जिले से आए इतने फॉर्म

इनमें से 6,05,097 आवेदन फॉर्म-6 (नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए), 11,251 आवेदन फॉर्म-सात (मतदाता सूची में किसी का नाम शामिल करने पर आपत्ति या नाम हटाने के अनुरोध के लिए) और 7,706 आवेदन फॉर्म-आठ (मतदाता कार्ड में सुधार या बदलाव के लिए) शामिल हैं. पुणे 56,605 आवेदन के साथ सबसे ऊपर रहा. इसके बाद ठाणे से 46,373, मुंबई उपनगरीय से 38,094, नासिक से 32,691 और जलगांव से 28,397 फॉर्म प्राप्त हुए. इसके अलावा नागपुर से 16,009, मुंबई शहर से 13,858 और पालघर से 14,448 आवेदन प्राप्त हुए. आंकड़ों के मुताबिक, सबसे कम 2,394 आवेदन सिंधुदुर्ग जिले से मिले.

दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि को बढ़ाकर 12 अक्टूबर तक कर दिया गया है. वहीं, प्राप्त नोटिसों, दावों और आपत्तियों का निपटारा 12 नवंबर तक किया जा सकता है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 16 नवंबर को होना तय हुआ है. बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को व्हॉट्सएप पर दस्तावेज स्वीकार करने और जरूरत पड़ने पर घर-घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 06 Oct 2026 01:26 PM (IST)
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