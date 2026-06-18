जलगांव विधान परिषद चुनाव: आखिरी मिनट में बड़ा उलटफेर, शिंदे के फोन से महायुती की जीत लगभग तय!

महाराष्ट्र की जलगांव विधान परिषद सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया है. विधान परिषद की वोटिंग से कुछ ही घंटे पहले निर्दलीय उम्मीदवार अनिल चौधरी ने अचानक अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है. उनके इस फैसले से सियासत गरमाई हुई है. अनिल चौधरी के नाम वापस लेने के बाद महायुती प्रत्याशी नंदकिशोर महाजन की जीत लगभग तय मानी जा रही है.

इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी अनिल चौधरी ने बताया कि उन्होंने एकनाथ शिंदे के फोन करने के बाद चुनाव से हटने का फैसला किया है. उन्होंने यह भी बताया कि वह एकनाथ शिंदे के फोन करने की वजह से पीछे हट गए हैं और नंदकिशोर महाजन की जीत तय है.

एकनाथ शिंदे के सम्मान में वापस लिया नाम

निर्दलीय उम्मीदवार अनिल चौधरी ने बताया कि उन्होंने एकनाथ शिंदे के सम्मान में नाम वापस लिया है. उन्होंने कहा, मैंने एकनाथ शिंदे और बच्चू कडू साथ मुलाकात की. अनिल चौधरी ने आगे कहा, "शिवसेना जल्द ही शिंदे गुट में विलय कर लेगी."

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उन्होंने आगे कहा, "मैं मंत्री गिरीश महाजन का करीबी था वह मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया वरना मैं आज विधायक होता. मेरे पास शिंदे और बच्चू कडू का फोन आया जिन्होंने गठबंधन धर्म और नंदकिशोर महाजन से दोस्ती की वजह से अपना नाम वापस लेने के लिए कहा है."

महाराष्ट्र की 11 सीटों पर आज होगी वोटिंग

महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर गुरुवार (18 जून) को वोटिंग जारी है. इसमें सोलापुर, जलगांव, सांगली-सतारा, नांदेड़, नागपुर, भंडारा-गोंडिया, नासिक, अमरावती, धराशिव-लातुर-बीड, परभणी-हिंगोली, छत्रपति संभाजीनगर-जालना शामिल हैं. राज्य की 6 सीटों पर महायुती गठबंधन के उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है.

निर्विरोध उम्मीदवारों में ठाणे से शिवसेना के रविन्द्र फाटक, यवतमाल से शिवसेना के दुष्यंत चतुर्वेदी, रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग से NCP के अनिकेत तटकरे, पुणे से NCP के विक्रम काकडे, वर्धा-गढ़चिरौली-चंद्रपुर से BJP के अरुण लखानी, अहिल्यानगर से बीजेपी की प्राजक्ता तनपुरे ने जीत दर्ज की है.

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