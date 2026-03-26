हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रईरान युद्ध: संजय राउत का सरकार से सवाल, 'अगर पुतिन मध्यस्थता करेंगे तो उनको आप दलाल कहेंगे?'

ईरान युद्ध: संजय राउत का सरकार से सवाल, 'अगर पुतिन मध्यस्थता करेंगे तो उनको आप दलाल कहेंगे?'

Sanjay Raut on Iran War: शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि किसी गंभीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने को दलाली नहीं डिप्लोमेसी कहते हैं.

By : सनातन कुमार | Updated at : 26 Mar 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

सर्वदलीय बैठक में सरकार ने मिडिल ईस्ट युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर कहा कि हम दलाल देश नहीं हो सकते. विपक्षी दलों ने जब मध्यस्थता को लेकर पाकिस्तान से जुड़ा सवाल किया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात कही. अब इस पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि दलाल शब्द का इस्तेमाल ठीक है. लेकिन अंतर्रराष्ट्रीय मंच पर किसी गंभीर मुद्दे पर मध्यस्थता करना, उसको दलाली नहीं कहते. इसे डिप्लोमेसी कहते हैं. 

'कोई न कोई तो मध्यस्थता करनी चाहिए थी'

संजय राउत ने कहा, "एक युद्ध हो रहा है. जंग में हजारों लोग मारे जा रहे हैं. तेल और गैस के भंडारों पर बम पड़ रहे हैं. उसका खामियाजा पूरे विश्व को खासकर हमारे जैसे राष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है. कोई न कोई तो मध्यस्थता करनी चाहिए थी. चाहें नरेंद्र मोदी जी को करनी चाहिए थी, चाहे पुतिन, चीन के राष्ट्रपति किसी न किसी को मध्यस्थता करनी चाहिए थी. युद्ध कैसे रूकेगा?"

शिवसेना UBT में फूट! संजय राउत पर उद्धव ठाकरे के सामने भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- आई वॉन्ट टू...

'छोटे छोटे देश भी इस मामले में अपना योगदान देना चाहते हैं'

ईरान युद्ध पर संजय राउत ने आगे कहा, "छोटे छोटे देश भी इस मामले में अपना योगदान देना चाहते हैं. भारत को सबसे पहले योगदान देना चाहिए था. मध्यस्थता जिसे हमारे लोग दलाल बोलते हैं. भारत इतना महान देश है. पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी का आप इतिहास देखिए. आप डर रहे हो इसलिए दूसरे लोगों को आप दलाल बोल रहे हो. मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं. पुतिन मध्यस्थता करेंगे तो उसको आप दलाल कहेंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति अगर मध्यस्थता करेंगे तो आप उसको दलाल कहेंगे? चीन के राष्ट्रपति अगर मध्यस्थता करेंगे तो आप उसको दलाल कहेंगे? इसका मतलब है कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप को दलाल बोल रहे हो?"

'भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप ने मध्यस्थता की'

शिवसेना यूबीटी सांसद ने ये भी कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप ने मध्यस्थता की है. प्रसिडेंट ट्रंप ने दलाली की है क्या?" उन्होंने कहा कि हम सरकार के समर्थन रहेंगे लेकिन प्रधानमंत्री कल कहां गए? इतनी बड़ी क्राइसिस को लेकर हुई बैठक में अगर प्रधानमंत्री नहीं आते हैं और संसदीय कार्यमंत्री जवाब देने लगे तो ये कौन सी नई रीत है? 

ढोंगी बाबा अशोक खरात मामले में सियासत तेज, शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे पर लगाए ये आरोप

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 26 Mar 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
संजय राउत ISRAEL ISRAEL IRAN WAR IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
ईरान युद्ध: संजय राउत का सरकार से सवाल, 'अगर पुतिन मध्यस्थता करेंगे तो उनको आप दलाल कहेंगे?'
ईरान युद्ध: संजय राउत का सरकार से सवाल, 'अगर पुतिन मध्यस्थता करेंगे तो उनको आप दलाल कहेंगे?'
महाराष्ट्र
Maharashtra News: ढोंगी अशोक खरात पर 8वां केस दर्ज, मौत का डर दिखाकर करोड़ों की ठगी का लगा आरोप
नासिक: ढोंगी अशोक खरात पर 8वां केस दर्ज, मौत का डर दिखाकर करोड़ों की ठगी का लगा आरोप
महाराष्ट्र
Kalyan News: नाबालिग की लापरवाही ने ली साइकिल सवार बिजनेसमैन की जान, नाबालिग हिरासत में, मां पर भी केस
कल्याण: नाबालिग की लापरवाही ने ली साइकिल सवार बिजनेसमैन की जान, नाबालिग हिरासत में, मां पर भी केस
महाराष्ट्र
ढोंगी बाबा अशोक खरात मामले में सियासत तेज, शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे पर लगाए ये आरोप
ढोंगी बाबा अशोक खरात मामले में सियासत तेज, शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे पर लगाए ये आरोप
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में टोल लगाने की तैयारी में ईरान! संसद में पेश होगा बिल, भारत पर क्या असर पड़ेगा?
होर्मुज में टोल लगाने की तैयारी में ईरान! संसद में पेश होगा बिल, भारत पर क्या असर पड़ेगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में LPG, पेट्रोल, डीजल के संकट के दावों के बीच CM योगी बोले- मानसिक रूप से तैयार रहें...
UP में LPG, पेट्रोल, डीजल के संकट के दावों के बीच CM योगी बोले- मानसिक रूप से तैयार रहें...
विश्व
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
क्रिकेट
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में पगड़ी पहने रणवीर सिंह ने पी थी सिगरेट? बवाल के बाद आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'सख्त एक्शन लूंगा'
'धुरंधर 2' में पगड़ी पहने रणवीर सिंह ने पी थी सिगरेट? बवाल के बाद आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी
इंडिया
Lockdown Fact Check: क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
शिक्षा
UPTET के नोटिफिकेशन में हुआ बड़ा बदलाव, अब ये लोग भी कर सकेंगे आवेदन
UPTET के नोटिफिकेशन में हुआ बड़ा बदलाव, अब ये लोग भी कर सकेंगे आवेदन
जनरल नॉलेज
Orchha Raja Ram Temple: यहां 'राजा राम' को सलामी देती है पुलिस, दुनिया में है इकलौता मंदिर
यहां 'राजा राम' को सलामी देती है पुलिस, दुनिया में है इकलौता मंदिर
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget