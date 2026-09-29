INDIA ब्लॉक मीटिंग से पहले उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, बोले- मीटिंग में हम...

शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले बड़ा ऐलान किया है.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के साथ प्रेस वार्ता में उद्धव ने 4 अक्टूबर को मोर्चे का ऐलान किया है.
इस मोर्चे के संदर्भ में उद्धव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर INDIA की कल बैठक है जिस में इसपर चर्चा होगी.
वहीं इस बैठक पर शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि बैठक बहुत अहम है और हमें इसमें शामिल होना था. उद्धव ने भी तैयारियां की थीं, लेकिन अगले दो दिनों में मुंबई में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हम उसी की तैयारियों में व्यस्त हैं. राज ठाकरे के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद विरोध मार्च की तैयारियां हैं, इसलिए, उद्धव और हम सभी दोपहर 3 बजे के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ऑनलाइन INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगे.
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राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.
पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.
राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.
अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.
राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.
खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.
खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 29 Sep 2026 12:50 PM (IST)
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