पालघर रियल एस्टेट हत्याकांड: 16 साल बाद आरोपी पति-पत्नी इंदौर से गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक रियल एस्टेट एजेंट की हत्या में कथित तौर पर शामिल पति-पत्नी को 16 साल बाद मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र रामशंकर सोनी (54) और उसकी पत्नी किरण धर्मेंद्र सोनी (50) को मध्य प्रदेश के इंदौर से हिरासत में लिया गया.

हत्या का मामला और शुरुआती जांच

पुलिस के अनुसार, अप्रैल 2009 में मुंबई के बाहरी इलाके नालासोपारा पूर्व में कमीशन के पैसे को लेकर हुए विवाद के बाद एक प्रॉपर्टी एजेंट की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद सोनी दंपति समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि अन्य तीन फरार थे.

गिरफ्तार आरोपी पुलिस हिरासत में, एक आरोपी अब भी फरार

वरिष्ठ निरीक्षक शाहूराज राणावरे ने बताया कि मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस की अपराध शाखा प्रकोष्ठ-3 ने हाल ही में इस मामले की जांच फिर शुरू की और दंपति को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू गांव में ढूंढ निकाला. उन्होंने बताया कि दंपति को नालासोपारा लाया गया और एक स्थानीय अदालत ने उन्हें 22 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. उन्होंने यह भी बताया कि चौथा आरोपी अब भी फरार है.