एक तरफ राजधानी दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र से AI के चौंकाने वाले दुरुपयोग की खबर ने तकनीक के स्याह पक्ष को उजागर कर दिया है.

गड़चिरोली जिले के चामोर्शी स्थित जा. कृ. बोमनवार कनिष्ठ विज्ञान व कला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर 18 फरवरी को 12वीं के राज्यशास्त्र पेपर में सामूहिक नकल का प्रयास पकड़ा गया. प्रश्नपत्र का फोटो बाहर भेजकर ChatGPT से उत्तर निकालकर उनकी प्रिंट कॉपी केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश की गई. मामले में तीन शिक्षक और एक शिपाई को निलंबित किया गया है और पुलिस केस दर्ज हुआ है.

कैसे सामने आया मामला?

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाड़े ने 18 फरवरी को राज्यशास्त्र परीक्षा के दौरान केंद्र का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के समय केंद्र के बाहर संबंधित विषय के माइ्रो नोट्स और चल रहे पेपर के प्रश्नों के ChatGPT से निकाले गए प्रिंटआउट बरामद हुए. इससे सामूहिक नकल की साजिश का खुलासा हुआ.

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्नपत्रिका का फोटो परीक्षा के दौरान बाहर भेजा गया था. बाहर मौजूद लोगों ने प्रश्नों के उत्तर ChatGPT से खोजे और उन्हें प्रिंट कर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश की. समय रहते छापेमारी होने से यह प्रयास सफल नहीं हो सका.

जांच और कानूनी कार्रवाई

मामले को गंभीर मानते हुए सीईओ ने तुरंत जांच समिति गठित की. समिति की रिपोर्ट में सामूहिक नकल के प्रयास की पुष्टि होने के बाद प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी सुधीर आखाडे की शिकायत पर चामोर्शी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. केंद्र प्रमुख सहित तीन शिक्षकों और एक शिपाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है.

शिक्षा विभाग ने संबंधित चारों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं. विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस साजिश में और कौन-कौन शामिल था. अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

शिक्षा विभाग में हड़कंप

घटना के बाद गड़चिरोली जिले के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. सभी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने और औचक निरीक्षण तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल या तकनीक के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.