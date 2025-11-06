बिहार में मतदान से पहले एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'जंगलराज' का जिक्र कर बोले- 'NDA की जीत तय'

इस बार के बिहार चुनाव में एक शब्द जो सबसे ज्यादा सुना जा रहा है वो है- 'जंगलराज'. अब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी विपक्ष पर जंगलराज के दौर को याद करवाते हुए कहा कि बिहार में विपक्ष फिर से जंगलराज कायम करने की कोशिश कर रहा है.

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब विकास चाहती है, इसलिए एनडीए को सत्ता में लौटाना जरूरी है. शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने पिछले वर्षों में तरक्की की है और जनता डबल इंजन की सरकार के फायदे महसूस कर रही है.

बिहार की जनता नहीं चाहती जंगलराज की वापसी- एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे ने कहा कि बिहार की जनता ‘जंगलराज’ के दौर को भूली नहीं है. उन्होंने कहा कि अब माताएं और बहनें बिना डर के घर से बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि अपराध के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग फिर से राज्य को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन जनता उन्हें करारा जवाब देगी.

Mumbai, Maharashtra: Deputy Chief Minister Eknath Shinde says, "In Bihar, the 'Jungle Raj' that existed earlier is being attempted again by the opposition. To prevent them from succeeding in their goals, the NDA government should come to power in Bihar…" pic.twitter.com/Mx7cH6aVUO — IANS (@ians_india) November 5, 2025

राहुल गांधी पर भी तंज

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी पहले से ही हार का बहाना ढूंढ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो जनता का जनादेश साफ तौर पर विकास के पक्ष में होगा. शिंदे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं, जिसका असर बिहार में भी साफ देखा जा सकता है.

शिंदे ने कहा कि जब केंद्र और राज्य सरकारें एक दिशा में काम करती हैं, तो योजनाओं का असर सीधे जनता तक पहुंचता है. आईएएनएस के अनुसार, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है. आज भारत का नाम वैश्विक मंचों पर सम्मान के साथ लिया जाता है.