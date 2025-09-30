हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदशहरा रैली को लेकर डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'शक्ति प्रदर्शन नहीं, किसानों के आंसू...'

दशहरा रैली को लेकर डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'शक्ति प्रदर्शन नहीं, किसानों के आंसू...'

Maharashtra News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनता ने ही हमें विजयी बनाया है. अब हमारी शक्ति किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल होगी. विपक्ष फोटो सेशन कर राजनीति न करे.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Sep 2025 10:52 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शिवसेना का परंपरागत दशहरा रैली इस साल होगा, लेकिन विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, उन क्षेत्रों के शिवसैनिकों को मुंबई न आकर किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए. हमें शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है. जनता ने ही हमें विजयी बनाया है. अब हमारी शक्ति किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल होगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों पर बड़ा संकट टूटा है और उनके आंसू पोंछना सरकार की जिम्मेदारी है.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ''मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मैंने खुद अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों की व्यथा जानी है. आने वाले दो-तीन दिनों में पंचनामे पूरे हो जाएंगे और नुकसान की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, उसके बाद मदद को लेकर ठोस निर्णय लिया जाएगा.''

'नियम-शर्तें अलग रख किसानों को तुरंत राहत देना जरूरी'

उन्होंने आगे कहा, “मदद के लिए बने नियम-शर्तें अलग रखकर किसानों को तुरंत राहत देना आवश्यक है, ऐसा मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ है.'' शिंदे ने ये बात याद दिलाई कि पिछली सरकार ने भी मदद वितरण के समय नियम शिथिल किए थे.

आखिरी बाढ़ पीड़ित किसान तक मदद पहुंचाई जाएगी-शिंदे

शिंदे ने ये भी कहा, ''बाढ़ से जमीन बह गई है, पशुधन का बड़ा नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है और कुछ स्थानों पर घर अब भी पानी में डूबे हुए हैं. ऐसे समय में शिवसेना बाढ़ग्रस्त किसानों को जीवन के लिए जरूरी 26 प्रकार की वस्तुओं के किट दे रही है और आखिरी किसान तक मदद पहुंचाई जाएगी.''

शिंदे का विपक्ष पर हमला

इस मौके पर डिप्टी सीएम शिंदे ने विपक्ष से अपील की है कि वे फोटो सेशन कर राजनीति न करें. उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, ''बाढ़ की स्थिति में संक्रामक रोग न फैले, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हुई है. कोल्हापुर, चिपलूण में जिस प्रकार शिवसैनिकों ने बड़े पैमाने पर मदद कार्य किया था, उसी तरह इस बार स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर बाढ़ प्रभावितों का जीवन फिर से पटरी पर लाने के प्रयास शिवसेना की ओर से किए जाएंगे.'

आपदा और संकट में शिवसेना खड़ी-शिंदे

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने आगे कहा, “आपदा वहां शिवसेना, संकट वहां शिवसेना, यही हमारा सिद्धांत है. हम बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे के विचारों के अनुसार 80 प्रतिशत समाजकारण और 20 प्रतिशत राजकारण कर रहे हैं.”

दशहरा रैली के लिए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और एमएमआरडीए क्षेत्र के शिवसैनिकों को आमंत्रण है और इस बार यह मेलावा गोरेगांव के नेस्को मैदान में आयोजित होगा. उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को मेलावे के लिए न आकर किसानों की मदद को प्राथमिकता देने की अपील की. 

और पढ़ें
Published at : 30 Sep 2025 10:52 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
क्रिकेट
Tilak Varma: इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
ट्रेंडिंग
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
यूटिलिटी
Bihar Assembly Elections: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
ट्रैवल
Places to Visit in Agra: ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget