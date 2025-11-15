बिहार में NDA की ऐतिहासिक जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, की 'लाडली बहनों' की तारीफ

बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और अन्य घटक दलों की एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि बिहार में मिली यह जीत आपके नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और सुशासन की जीत है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कई योजनाएँ लागू की गई थीं. महिलाओं, किसानों, युवाओं और छात्रों को केंद्र में रखकर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे. ‘लाड़की बहनों’ ने भी सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहकर साथ दिया, जिससे यह जीत संभव हुई.

शिंदे ने कहा कि विपक्ष ने मत-चोरी का फर्जी नैरेटिव फैलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जनता ने उसे मतपेटी के माध्यम से करारा जवाब दिया, यह आज के नतीजों से स्पष्ट हो गया है. जनता ने विकास और सुशासन को स्पष्ट समर्थन दिया है और अब बिहार की वास्तविक रूप से सर्वांगीण विकास की यात्रा शुरू हो गई है.

अमित शाह-नड्डा से भी हुई बात

इस दौरान एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा से भी फोन पर बातचीत कर इस जीत के लिए उन्हें विशेष बधाई दी. शिंदे ने दोनों नेताओं को नेतृत्व के लिए शुभकामनाएं दीं.

शिंदे ने कहा कि जनता अब वास्तविक काम करने वालों के साथ है और हर जगह य देखने को मिल रहा है. इसलिए विपक्ष के फर्जी दावों में जनता नहीं फंस रही.

एनडीए ने बनाया रिकॉर्ड

बता दें कि 14 नवम्बर को बिहार का चुनाव रिजल्ट आया है, सुबह रुझानों से लेकर आखिरी मतदान तक एनडीए ने लीड नहीं छोड़ी. कुल 243 सीटों में एनडीए ने 202 सीटें जीतीं. जिसने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. अकेले बीजेपी ने 89, JDU ने 85, चिराग पासवान की पार्टी ने 19, हम ने 5 और RLP ने भी 4 सीटें हासिल कीं. उधर महागठबंधन को बीते दो दशक में सबसे करारी हार मिली जोकि महज 35 सीटों में सिमट गया.सिर्फ राजद ही दहाई का आंकडा छू पाया जिसे 25 सीटें मिलीं,जोकि पिछले चुनाव के मुकाबले 50 सीटों का घाटा था.