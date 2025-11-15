मुंबई में 15 करोड़ की कोकीन मिलते ही हड़कंप, डोंगरी पुलिस ने इथियोपिया कनेक्शन खोला

महाराष्ट्र में मुंबई की डोंगरी पुलिस ने इथियोपिया से हवाई मार्ग के जरिए लाई गई 15 करोड़ रुपये की कोकीन बरामद करते हुए ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. इस मामले में पुलिस ने चेन्नई की जेल में बंद तीन आरोपियों को हिरासत में लिया, जो पहले से ही NCB के ड्रग्स केस में गिरफ्तार होकर जेल में थे.

NCB ने इन तीनों को ड्रग्स के साथ पकड़ा था, लेकिन वह कोकीन जो मुंबई लाई गई थी, अभी तक नहीं मिल पाई थी. डोंगरी पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर 2 सितंबर 2025 को कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने शबीना गेस्ट हाउस के एक कमरे से 3 किलोग्राम कोकीन बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये है.

इथोपिया से मुंबई लाई गयी थी खेप

जांच में पता चला कि यह वही खेप थी जो इथियोपिया से एयर रूट के जरिए मुंबई लाई गई थी. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान तरुण कपूर (हिमाचल प्रदेश), साहिल अत्तारी (उत्तराखंड) और हिमांशु शाह (हिमाचल प्रदेश) के रूप में हुई है.

गैंग की तलाश शुरू

तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह गैंग इथियोपिया में किन लोगों के संपर्क में था और भारत में किनके साथ मिलकर ड्रग्स का अवैध कारोबार चलाता था.

यहां बता दें कि मुंबई में ड्रग्स पेडलर नेटवर्क को तोड़ने के लिए मुंबई पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बड़े पैमाने पर अह काला कारोबार जारी है.पिछले दिनों भी एअरपोर्ट पर एक श्रीलंका नागरिक के पास से करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गयी थी,जो कॉफी पैकेट में छिपाकर लायी जा रही थी. उसमें भी पुलिस को नेटवर्क का मास्टर माइंड नहीं मिला था. और एक बार फिर कोकीन की बरामदगी के बावजूद बड़ी मछलियां गिरफ्त से दूर हैं.