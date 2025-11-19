हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में क्या हो रहा? कल शिवसेना के मंत्री गायब, आज डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सरकारी कार्यक्रम से 'लापता'!

महाराष्ट्र में क्या हो रहा? कल शिवसेना के मंत्री गायब, आज डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सरकारी कार्यक्रम से 'लापता'!

Eknath Shinde News: महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में तनाव बढ़ रहा है. एक बार फिर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सरकारी कार्यक्रम में गैरमौजूद रहे. हालांकि, इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है.

By : सूरज ओझा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Nov 2025 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में अनबन अब साफ दिखने लगी है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना के कई नेता बीजेपी से नाराज हैं. यह बात तब स्पष्ट हो गई थी, जब मंगलवार (18 नवंबर) शिवसेना का एक भी मंत्री फडणवीस कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुआ. केवल एकनाथ शिंदे पहुंचे. हालांकि, शाम तक सीएम फडणवीस और शिवसेना के मंत्रियों ने बातचीत के बाद यह ऐलान कर दिया था कि समाधान मिल गया है और अब नाराजगी नहीं बची है. इसके बावजूद, आज फिर कुछ ऐसा हुआ, जिससे दोनों दलों के बीच में दरार उभर कर सामने आ गई है.

दरअसल, महाराष्ट्र सरकार के एक सरकारी कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल ही नहीं हुए. मंच पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार तो साथ दिखे, लेकिन एकनाथ शिंदे गैरमौजूद रहे. शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम के मंच पर अनुपस्थित रहने की वजह तो अभी साफ नहीं है. हालांकि, दो दिन लगातार शिवसेना नेता की ओर से ऐसा कदम उठाए जाने पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

शिवसेना-बीजेपी के बीच पहले क्या हुआ था?

दरअसल, शिवसेना के मंत्री इस बात से नाराज थे कि उनकी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने की योजना बना चुके हैं. इसको लेकर नाराजगी जताई जा रही थी कि सहयोगी दल होने के बावजूद बीजेपी शिवसेना के कार्यकर्ताओं को अपने पाले में कर रही है. इसको लेकर जब बैठक के बाद मंत्रियों ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की और अपनी बात रखी. 

इसपर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उल्हासनगर में शिवसेना ने इस चीज की शुरुआत की थी. शिवसेना के करने पर सही और बीजेपी के करने पर गलत, यह ठीक नहीं है. इसके बाद तय किया गया कि दोनों ही दल महायुति में गठबंधन के धर्मों का पालन करेंगे और एक दूसरे के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में प्रवेश नहीं देंगे. 

दोनों दलों के एक दूसरे को आश्वासन देने के बाद स्थित सामान्य हो सकी. हालांकि, आज फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे के न दिखने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवसेना में अब भी कोई नाराजगी बची है? 

Published at : 19 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde Shiv Sena MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, आज भी क्वीन की तरह जीती है लाइफ, बेशुमार दौलत की हैं मालकिन
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, आज भी क्वीन की तरह जीती है लाइफ, बेशुमार दौलत की हैं मालकिन
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स
राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
International Men's Day 2025: महिलाएं नहीं कर पाएंगी बाल भी बांका, मेंस डे पर मर्द जान लें अपने अधिकार
महिलाएं नहीं कर पाएंगी बाल भी बांका, मेंस डे पर मर्द जान लें अपने अधिकार
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget